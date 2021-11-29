Партбилеты "Единой России" в Москве вручили Пушилину и Пасечнику

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырех регионов РФ, руководству так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", а также депутатам Государственной думы.
Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".
"Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы. Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба. Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин. И министр просвещения Сергей Кравцов", - указано в сообщении.