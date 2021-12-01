Ученые заявили что коронавирус будет представлять опасность еще минимум 5 лет

Пандемия коронавируса будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года.

К такому выводу пришли специалисты из британской правительственной научно-консультативной организации Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).

"SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет", - сообщила организация.

Эксперты считают, что этот срок может увеличиться, если меры по вакцинации и сдерживанию распространения заболевания будут недостаточно эффективными.

Кроме того, ученые определили, что в Соединенном Королевстве в сравнении с остальной Европой ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. По мнению экспертов, этого удалось добиться благодаря широкой вакцинальной кампании.

Тем не менее, эксперты из разных стран не исключают новой волны ковида. Это связано с тем, что в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР выявили новый штамм SARS-CoV-2 - B.1.1.529. Исследователи добавили, что он отличается высокой трансмиссивностью и устойчивостью к вакцинам. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала этот штамм "вызывающим беспокойство" и дала ему название "омикрон".