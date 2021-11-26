Антивакцинаторов выходить на протест 12 декабря призвал вышедший из СИЗО Стахив

Лидер антивакцинаторов Остап Стахив, которого 1 декабря выпустили из СИЗО под залог в размере 980 тысяч гривен, призвал противников принудительной вакцинации и карантинных ограничений, выходить на протест 12 декабря в 12:00, во всех областных центрах Украины.

Соответствующее видеообращение Стахив опубликовал Facebook.

"За свободный выборы медицинского вмешательства без принуждения. За упразднение законопроекта 4142. Законопроект 4142 предусматривает принудительную вакцинацию взрослого населения и детей, отлучение от дошкольного воспитания и образования, увольнение с работы за отказ от вакцинации, изъятие недвижимости и автотранспорта граждан на нужды борьбы с эпидемией", - призвал своих сторонников Стахив.