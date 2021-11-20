Украину обеспечить "всем необходимым" в случае нападения России пообещал Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией на Украине и готов поддержать Киев, чтобы украинская страна имела возможность защищать свои территории.

Об этом сообщает Business Standard со ссылкой на слова шефа Пентагона.

Выступая на Форуме национальной обороны имени Рейгана в субботу, Остин сказал, что США "очень обеспокоены" предполагаемым наращиванием российских войск на границе с Украиной и постараются обеспечить Киев "всем необходимым" для защиты своей "суверенитета своих территорий".

Остин заявил, что для достижения этой цели Штаты будут искать поддержки разного рода. Он также добавил, что в нынешней ситуации "существует пространство для дипломатии и работы лидеров", однако детали того, о чем планируют разговаривать главы РФ и США, шеф Пентагона не стал раскрывать.

Кроме того, в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки говорится, что президент США Джо Байден планирует обсудить украинский вопрос, а также другие темы во время предстоящего видеозвонка с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря.

По ее словам, "лидеры обсудят ряд тем, касающихся двусторонних отношений США и России, в частности - стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные вопросы".