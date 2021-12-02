"Омикрон" нашли уже Румынии

В Румынии, которая граничит с Украиной, выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Известно, что заразившиеся вернулись в страну из Южной Африки.

Об этом 4 декабря сообщает Минздрав Румынии.

По данным министерства, новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили у двух пассажиров авиарейса из Южной Африки. Они прилетели в Бухарест 30 ноября. Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй.

В Минздраве добавили, что оба заразившихся штаммом "омикрон" находятся дома на карантине. Заболевание у них протекает без симптомов.

Кроме того, новый штамм находит и в других странах. Так, стало известно, что в Черногории у одного пациента подозревают заражение "омикроном". Также, по данным медиков, девять случаев заражения новым коронавирусным штаммом зарегистрированы в настоящее время в Италии.

"Омикрон" добрался и до Чили. Там власти выявили первый случай заражения этим штаммом.