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События Сегодня, 10:2153
Строительство скейт-парка с зеркального туалета, который обошелся в 3 миллиона начали в Одесской области

В городе Южный Одесской области на территории будущего скейт-парка для молодежи построили зеркальный туалет. На его возведение из местного бюджета было выделено почти три миллиона гривен.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на слова начальника управления капитального строительства Южного городского совета Одесского района Геннадия Мартынова.

По словам чиновника, строительство зеркального туалета начали осенью.

"Сейчас туалет на стадии строительства. Мы уже подключаем его ко всем коммуникациям и сетям. Проложили кабель, будем делать освещение", - рассказал Геннадий Мартынов.

Начальник управления капитального строительства добавил, что в мэрию поступило несколько вариантов фасада туалета. Руководство городского совета выбрало зеркальные стены, поскольку такой проект выглядит более современным.

Внутри здания есть три помещения: женская уборная с тремя туалетами и раковинами; мужская уборная, где разместят два туалета и два писсуара; также там сделали отдельный вход и место для маломобильных групп населения.

Новый туалет построили для обслуживания общественно-спортивного центра, который планируется построить рядом. Пока на месте центра обустроена только баскетбольная площадка. В ближайшее время на территории появятся теннисные корты.

Геннадий Мартынов рассказал, что полностью закончить строительство туалета и скейт-парка должны в этом году.

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