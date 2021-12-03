Карпаты завалило снегом. Спасатели объявили об угрозе схождения лавин

В Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, вся местность усыпана снегом, а из-за метели видимость ограничена до 50 м. Спасатели предупреждают о возможном схождении лавины.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 9:00. 05.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный 6-7 м/с.

Температура воздуха -9°С", - говорится в сообщении.

В связи с этим ГСЧС предупреждает о том, что есть угроза схождения лавин.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.