Признаки желтой зоны обрели Киев и еще 7 красных регионов Украины

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны.

Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны.

Об этом свидетельствую данные Минздрава страны.

Киев и еще семь регионов страны красной зоны по состоянию на воскресенье, 5 декабря, соответствуют условиям желтой зоны. Там ситуация лучше, чем в двух областях оранжевой зоны. Однако стоит отметить, что учитываются данные за субботу, 4 декабря, когда традиционного, благодаря "эффекту выходного дня", показываются заниженные показатели ковид-статистики.

В целом ситуация улучшилась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах:

Киев;

Днепропетровская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Херсонская область.

Напомним текущие зоны Украины

"Желтая" зона:

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область

"Оранжевая" зона:

Полтавская область

Закарпатская область

"Красная" зона: