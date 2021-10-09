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События Сегодня, 11:540
Признаки желтой зоны обрели Киев и еще 7 красных регионов Украины

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны.

Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны.

Об этом свидетельствую данные Минздрава страны.

Киев и еще семь регионов страны красной зоны по состоянию на воскресенье, 5 декабря, соответствуют условиям желтой зоны. Там ситуация лучше, чем в двух областях оранжевой зоны. Однако стоит отметить, что учитываются данные за субботу, 4 декабря, когда традиционного, благодаря "эффекту выходного дня", показываются заниженные показатели ковид-статистики.

В целом ситуация улучшилась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах:

  • Киев;
  • Днепропетровская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Херсонская область.

Напомним текущие зоны Украины 

"Желтая" зона:

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область

"Оранжевая" зона:

  • Полтавская область
  • Закарпатская область

"Красная" зона:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область
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