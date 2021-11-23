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События Сегодня, 12:03118
Издевательством разрешение Германии создать дочку "Газпрома" ради сертификации СП-2 назвал глава "Нафтогаза"

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством над правилами ЕС" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по газопроводу "Северный поток-2" о разрешении создать в ФРГ дочку "Газпрома".

Кроме того, он заявил, поскольку Nord Stream 2 не соответствует правилам Евросоюза, он не должен быть сертифицирован.

Об этом сообщает издание Euractiv.

По словам Витренко, "Северный поток-2" нельзя сертифицировать в ЕС, потому что он якобы не соответствует правилам Европейского союза. Он прокомментировал решение немецкого регулятора о разрешении оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", заявив, что Украина против такого подхода. Кроме того, глава "Нафтогаза" добавил, что сертификация только части трубопровода является "издевательством над правилами Европейского союза".

"Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет", - сказал генеральный директор "Нафтогаза".

Помимо этого, он добавил, что трубопровод должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем его протяжении, а также считает, что, если Россия продолжит использовать газ в качестве оружия, Запад должен применить дополнительные санкции против России.

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Теги: news, новости, Украина, Северный_поток2, Нафтогаз, 7dniv, 7dnivinfo  
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