В украинских соцсетях троллят "план вторжения РФ в Украину" от Bild

В украинских активно соцсетях троллят "карту вторжения России в Украину", которую опубликовал в субботу, 4 декабря, немецкий таблоид Bild.

Напомним, атака, по данным источников издания, может произойти "в конце января - начале февраля". Издание пишет о том, что в настоящее время планы по вторжению в Украину "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". Кроме того, источник Bild убежден, что если президент РФ отдаст приказ - российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера".

Кроме того, на карте "захвата Россией" Львов записан как Lemberg. Так украинский город назывался в 1772-1918 годы. В тот период Лемберг был столицей австрийской провинции - Королевства Галиции и Лодомерии, а языком администрации был немецкий. Также его так называли немцы в период нацистской оккупации.

Все это вызвало ироничные комментарии в украинских соцсетях, где карте от немецкого издания многие не поверили.

Вот как, например, творчески представил процесс подготовки карты известный украинский журналист, который специализируется на военной тематике, Денис Попович:

П"ЄСА.

ПРО ТЕ, ЯК РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "БІЛЬД" РОБИЛА КАРТУ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ.

Дійові особи.

Головний редактор.

Заступник головного редактора.

Більд-редактор (не плутати із назвою видання).

А також, художники, кореспонденти, фотокори і всі інші від котрих залежить життєдіяльність видання.

Дія перша. ПЛАНЬОРКА.

Головний редактор (сьорбнувши чайок): Отож, про що сьогодні пишемо?

Заступник головного редактора: Про вторгнення Путіна до України.

Головний редактор: Та ну вас на х...й, вчора вже писали. У тебе що кореспонденти зовсім не працюють?

Заступник головного редактора: Ну, трошки є. Вчора у мене День народження був. Посиділи, попиз..ли за життя.

Головний редактор: Та заї...ли вже бухати... Коли працювати будемо?

Більд-редактор: Пам'ятаю, колись прес-тур до Лемберга. Місцеве пиво дуже файне. Княпнули ми з колегами по пару літрів та пішли до...

Головний редактор: Ото хто б вже казав, я після того прес-туру тебе з ментівки витягав. Не пам'ятаєш?

Більд-редактор: Не пам'ятаю...

Головний редактор: То я тобі нагадаю. Отож пишемо про вторгнення Путіна. Про 175 тисяч зольдатів вже американці написали. А ми що нового напишемо?

Заступник головного редактора: Карту опублікуємо.

Головний редактор: Яку карту?

Заступник головного редактора: Вторгнення.

Головний редактор: А в тебе вона є?

Заступник головного редактора: Та немає. Але ж має бути. Якщо є вторгнення то має бути і карта.

Більд-редактор: Я знаю, де її взять.

Головний редактор та заступник (хором): У Лємбєргу - ггг.

Більд-редактор: Ото ви вуйки. Дивіться осьо (дістає ноутбук, у ньому карта Кирила Буданова). Лишень ото міста розставимо і буде, немов наша.

Головний редактор: То х...ня і фейк.

Заступник головного редактора: А про що тоді писати?

Головний редактор: Чорт з вами, пишіть.

Дія друга. НЬЮЗРУМ. В ньому працюють художники, кореспонденти, фотокори і всі інші від котрих залежить життєдіяльність видання. Більд-редактор підходить до одного з підлеглих. Той дрімає за робочим місцем.

Більд-редактор: Прокидайся!!!

Підлеглий: Га!

Більд-редактор: Працювати треба, а не дрихнути, як отой дрищ.

Підлеглий: Та сам ти дрищ! Що треба?

Більд-редактор: Пишемо головний текст номера про вторгнення Путіна до України.

Підлеглий: Шо опьять? Вчора ж писали.

Більд-редактор: А сьогодні ще карту заху..римо.

Підлеглий: Яку?

Більд-редактор: Оцю (відкриває ноутбук з картою Буданова).

Підлеглий: Та йопта, ну, це вже було.

Більд-редактор: Намалюй міста: Уман, Шитомир, Черновитц, Сапоріжжя, Лемберг. Буде як наша.

Підлеглий: О, Лемберг! Лемберг щас намалюємо.

(Малює карту та показує більду).

Більд-редактор: Ти що твориш? Нашо Уман руськім віддав?

Підлеглий: А шо?

Більд-редактор: Ти мені Уман не чіпай. Туди дядько Моріц кожного року їздить. Шо він скаже, як таке побачить?

Обидва чухають рєпу. Робочий день розпочався.