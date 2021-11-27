 

Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве

События Сегодня, 12:1096
Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве

В ноябре на Подоле прокатилась целая волна погромов ночных клубов и ресторанов.

Причем погромщики даже не пытались держать в тайне время и место проведения своих перфомансов – наоборот, они их открыто анонсировали. И собирали через соцсети группу поддержки, декларируя цель "разогнать наркопритоны".

Почерк во время нападений на ночные клубы был схожий - в заведение врывались агрессивные молодчики в масках, громили интерьер и избивали посетителей. Первые налеты на клубы были организованы 6 ноября на Подоле в Closer и "Хвильовий".

Тогда ответственность за акцию взяла на себя праворадикальная организация "Катарсис" с во главе с неким Кристианом Ударовым.  Позже, 26 ноября, бар "Хвильовий" был разгромлен теми же радикалами повторно. Подольская полиция начала расследование по ч 4 ст.296 УК Украины по факту группового хулиганства с использованием заранее заготовленных предметов для нанесения телесных повреждений.

"Хвильовий" даже организовал акцию протеста под МВД обвиняя полицию в крышевании погромщиков.

"Страна" разбиралась кто и зачем организовывает эти набеги.

Погромы выдают за борьбу с наркоманами

Как выяснилось, одними из идейных вдохновителей налетов на ночные заведения, судя по постам в Facebook является обвиняемый по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины - Андрей Медведько, который несмотря на тяжесть обвинения разгуливает на свободе, развивает собственную сеть кофеен и даже избран членом комиссии КГГА по резонансным стройкам.

Вот как сам Медведько описывает погром в клубе К41: "Что произошло вчера? Узнав, что наркопритон К41 празднует "Годовщину сотворения" я решил, что их праздник должен быть испорчен. На этот раз без анонса правая коалиция собрала небольшой состав и двинулась гулять по Подолу.

Посетили вонючий "Хвильовий", который опять забаррикадировался, не впуская и не выпуская своих же посетителей, затем двинулись на Кирилловскую.

То, что я увидел там – меня шокировало:

1. Приблизительно триста существ ждали начала вечеринки, которую мы заблокировали. Ребята в колготах и ​​юбках, чернильницы со своими любовниками, нркмн (наркоманы – Ред.), левые экстремисты, фанаты ФК "Арсенал" и множество стремной публики;

2. Пока стояли, полиция упаковала одного наркомана, который не выдержал и начал употреблять прямо на дороге;

3. Вечеринка должна была начаться в 23:30, но мы держались до 01:00. Позже публика этих зомби начала приближаться и становилось страшновато. Решили, что живыми не сдадимся, последняя пуля - себе. Ну потому что одно дело биться с людьми, а другое - с обдолбанными мутантами, в случае поражения могли и вы…бать.

По результату, тридцать спартанцев испортили зомбакам праздник, украв часа два их тусича.

Было бы нас чуть больше – тусич бы отменился вообще. К сожалению, мы не смогли перекрыть все выходы и зомбиленд нашел, как залезть.

После долгого застоя культура начала возвращаться на улицы Подола.

Форпосты мутантов: "Хвильовий", К41, "Клозер" и другие, не будут оставлены в покое. Затем и "Золотые Ворота" вернем:)

Киев – не зомбиленд. Наркоманам и ребятам в юбках здесь не рады.

Приобщайтесь к правильному движению, мы победим!"

То есть обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления – убийства Бузины – преспокойно пишет "явку с повинной", что он нападает на клубы, затевает драки с посетителями и не пускает их в ночные клубы, прикрываясь борьбой с наркотиками.

На подхвате безработный активист со школьным образованием

По информации наших источников в МВД, активно ассистирует Медведько в подготовке и реализации планов погромов упомянутый выше  "активист" Кристиан Ударов, который начинал свою "карьеру", в праворадикальной организации "Традиции и порядок". Позже он побывал в идеологически родственной ей ультраправой организации "Легионы порядка".

Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве

Судя по официальной справке, которую этот деятель - Ударов, называющий себя лектором – предоставлял на конкурс в общественный совет при Деснянской райадминистрации Киева, ему 25 лет, а из образования только школа.

Успел год поработать ветеринаром, хотя о наличии такого профильного образования он в своей автобиографии не пишет ни слова. Баллотировался Ударов в общественный совет Деснянскую РГА от "Легионов порядка", также приписывает себе руководство Киевской областной ячейки "бляховодов" - "Автоевросила".

Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве

В справке, выписанной от ОО "Легионы порядка" об Ударове сказано, что он занимается многими "активностями": от борьбы с незаконной добычей янтаря до противоборства с вырубкой лесов, застройщиками и тому подобное.

Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве

Официально парень безработный, однако судя по его активному освещению акций по погромам ночных клубов, он не только участвует в них, а еще и руководит ими вместе с Медведько.

Местная полиция не спешит расследовать эти погромы, хотя после акции 26 ноября в пресс-службе Нацполиции отрапортовали что задержали 12 активных участников разгрома "Хвильовий".

Поскольку не сообщалось о вручении подозрений, вероятно, ограничились составлением админпротоколов по хулиганству. А радикалы, воодушевленные безнаказанностью, планируют новые акции. По сведениям источников "Страны" в правоохранительных органах, погромы клубов, как и акции "Катарсиса" с наездами на застройщиков и пикетами стройплощадок, вероятнее всего связаны с банальным вымогательством денег. Мол если хозяева раскошелятся, то и погромов можно избежать.

Также есть, по данным источников, этот "бизнес" крышуется работниками силовых структур. В частности - полиции.

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Теги: news, новости, Украина, погром, клубы, бары, 7dniv, 7dnivinfo  
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