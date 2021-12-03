Путин и Байден еще не договорились о личной встрече

Личная встреча президента России Владимира Путина и Соединенных Шатов Джо Байдена пока не состоится.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, между Москвой и Вашингтоном на данный момент нет договоренности об очной встрече российского и американского лидеров.

Напомним, 7 декабря намечено общение Байдена и Путина по видеосвязи. В ходе онлайн-встречи президенты двух стран обсудят Украину и некоторые другие темы. Так, Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Разговор Путина и Байдена также подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, общение запланировано на вечер вторника, а лидеры РФ и США сами определят необходимое для разговора время.