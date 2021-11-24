 

В школе Одессы учитель силой потащил ученика к директору. В горсовете ему сказали "выйти из профессии"

События Сегодня, 14:1986
В школе Одессы учитель силой потащил ученика к директору. В горсовете ему сказали "выйти из профессии"

В одной из Одесских школ произошел еще один акт насилия учителя над учеником. На этот раз преподаватель силой пытался доставить ученика к директору.

Сначала он пытался вытолкнуть мальчика из класса, затем взял за горло и потащил в коридор. Школьник сопротивлялся в результате чего упал, но учитель не остановился и продолжил тащить его за руки. Одноклассники мальчика выложили видео в соцсетях.

Об этом сообщает Odessa Online.

Глава городского департамента образования Елена Буйневич после увиденного опубликовала комментарий на своей странице в Facebook.

"Увидела кадры, где учитель силой тянет ребенка из класса. К директору.  Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка — выйти из профессии, все", — написала Буйневич.

"Мне жаль в этих историях с выгоранием абсолютно всех. И я знаю, что в истории с учеником, которого тянули, решили все "тихо и мирно". Но, простите, так не будет. В этой истории не один учитель виноват. Его действия на поверхности очевидны, но к этому результату привели две левые ноги вместо рук у многих взрослых людей", — добавила она.

В школе Одессы учитель силой потащил ученика к директору. В горсовете ему сказали "выйти из профессии"

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Теги: news, новости, Украина, Одесса, учитель, уволили, 7dniv, 7dnivinfo  
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