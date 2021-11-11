Возможность поставок угля Киеву отвергли в "ДНР"

Предпосылок, что власть Украины может официально обратиться к "ДНР" с просьбой о продаже угля, нет. Впрочем, "республика" не пошла бы на такие поставки.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Во-первых, не обратится. Я не вижу предпосылок, чтобы радикалы позволили нынешней власти, зависимой власти от радикальных элементов, позволили бы такую возможность, чтобы власти Украины обратились к нам за этим. А во-вторых, с нашей стороны… конфликт на той стадии, когда наши военнослужащие не совсем бы поняли наши шаги, если бы мы начали сейчас поставки угля на территорию Украины. Украина по нам стреляет и уничтожает нас, а мы должны давать им уголь, чтобы они обеспечивали свои заводы, на которых производятся патроны?", - сказал Пушилин журналистам.

Он также добавил, что не видит таких перспектив ни с одной, ни с другой стороны.

"Это тот случай, наверное, когда коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными - с нашей стороны", - подытожил глава "ДНР".