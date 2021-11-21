Мать сдала сына в муниципальную охрану после того как он раскрасил остановку

В Луцке женщина привела своего сына в департамент городской охраны после того, как он раскрасил остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает ведомство департамента муниципальной стражи в Facebook.

Правонарушение парня было зафиксировано камерой видеонаблюдения на крыше остановки.

Исходя из опубликованных кадров молодой человек сидел рядом с другими гражданами. Затем он начал красить сидение рядом с собой, накрыв сумкой краску. После этого парень ушел.

Правоохранители установили, что преступник учился в местном колледже имени Владислава. Спустя несколько часов после публикации видео в сети парень появился в отделении со своей матерью.

Преступник признался, что осознал свои действия и дал обещание очистить остановку от надписей.