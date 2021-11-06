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Как изменится в Украине карантин уже с понедельника

В Украине с 6 декабря ужесточается карантин. Главным образом изменится он для желтой зоны, которую по вакцинации по сути уравняли с красной. 

Но и в красной появятся некоторые нововведения, которые сильно усложнят, к примеру, использование поддельных ковид-сертификатов. 

Также власти уменьшили срок действия некоторых документов, дающих право на доступ к разного рода услугам в желтой и красной зонах. 

Разобрались в главных изменениях, которые ждут украинцев. 

Рестораны, развлечения, фитнес

Главное нововведение - сфере услуг, которая принимает клиентов, не оставили опции работать без справок о вакцинации в желтой зоне. 

Например, в ресторанах раньше можно было установить дистанцию между столиками и следить за масочным режимом - и не проверять наличие прививки у персонала и посетителей. То же самое в кинотеатрах - рассадить людей через ряд и впускать всех просто по билетам. 

Аналогично и в спортклубах, которые могли ограничить число посетителей и не требовать у них документ о прививке. 

Теперь и работников, и клиентов обязали иметь как минимум "желтый" сертификат - о введении одной дозы вакцины. Действие которого ограничили одним месяцем (30 дней), чтобы люди не затягивали со второй дозой. Раньше этот сертификат был годен 120 дней. 

Иначе говоря, теперь и в "желтой", а также "оранжевой" зонах будут проверять ковид-сертификаты везде, где их до этого обязаны были проверять только в красной.

Бизнес новые ужесточения воспринял негативно. Ведь по сути желтую зону приравняли к красной. 

Рестораторы говорят о том, что многие заведения просто закроются. Красная зона уже лишила их половины выручки, рассказывали владельцы этого бизнеса "Стране". Продолжение той же истории в желтой зоне многие кафе может просто добить. 

Сейчас одну и две дозы вакцины суммарно получили 25 миллионов украинцев. Видимо, по логике властей, этого достаточно, чтобы в желтой зоне бизнес мог зарабатывать. 

Как изменится в Украине карантин уже с понедельника

Проверять справки будут по-новому

Очень важное правило касается того, как сфера услуг будет проверять документы у посетителей. 

Минздрав обязал персонал заведений не просто смотреть эти сертификаты при входе, как это происходит сейчас - а считывать через смартфон QR-код клиента.

Такая возможность есть в приложении "Дия" у каждого ее пользователя. Нужно нажать кнопку QR на главной странице приложения и можно считать код с электронного или бумажного сертификата. Установив таким образом, поддельный он или настоящий.

Как изменится в Украине карантин уже с понедельника

Иными словами, показать в ресторане или троллейбусе отфотошопленный сертификат, чем очень многие пользовались, уже не получится.

Это правило работает и для желтой, и для красной зоны. Также заведения, которые принимают посетителей, обязали проверять у входящих температуру - независимо от наличия прививок или справок. 

Речь не только о ковид-сертификатах - но и о ПЦР-тестах, антиген-тестах и справках о выздоровлении. То есть тех документах, которые дают право на вход в заведения. 

К слову, ограничили не только срок действия "желтых" сертификатов, но и справок о выздоровлении. Если раньше они были действительны 180 дней (полгода), то теперь только 105 (три с половиной месяца). 

Школы и вузы

Учебным заведениям в желтой зоне предписали иметь 100% персонала, вакцинированного хотя бы одной дозой (раньше речь шла о 80%). 

То есть учителям тоже сделали по сути красную зону во время желтой - поскольку после первой дозы придется через месяц делать вторую, иначе последует отстранение от работы. 

Исключение делается для тех, у кого освобождение от прививки по медицинским показателям. Ну, и у кого есть другие документы, дающие право приступить к работе (тест, справка о выздоровлении). 

Транспорт и граница

Работу транспорта уравняли в зеленой и желтой зонах. В городских и внутриобластных маршрутках можно занимать все сидячие места и половину стоячих. В этих зонах туда пустят без справок, которые станут обязательными в красной зоне. 

А вот межобластные и международные перевозки как и прежде по всей стране доступны будут тем, кто вместе с билетом предъявят сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой или другие справки - тесты ПЦР или антиген, а также свидетельство о выздоровлении.

В красной зоне оставили норму о 14-дневной самоизоляции украинцев, кто прибыл с территории России и провел там более семи дней. Эту самоизоляцию нельзя прервать негативным ПЦР-тестом. При этом Индию, которая раньше тоже входила в этот список, оттуда вычеркнули. 

То есть жителям "ДНР" и "ЛНР", кто не успел вакцинироваться в Украине, заехать сюда без самоизоляции по-прежнему не получится. Впрочем, эта проблема уже вовсю "решается" на границе за соответствующую мзду, о чем "Страна" уже подробно писала.

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Теги: news, новости, Украина, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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