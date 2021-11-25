Собрать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social удалось Трампу

Бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу удалось привлечь финансовых инвесторов, которые готовы предоставить 1 миллиард долларов с целью создания социальной сети Truth Social и вывода ее на биржу.

Об этом объявили принадлежащая экс-главе государства медиакомпания Trump Media & Technology Group (TMTG) и партнерская компания Digital World.

"$1 млрд — это важный сигнал для Big Tech: цензура и политическая дискриминация должны прекратиться. Америка готова к TRUTH Social — платформы, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии", — приводятся в заявлении словам Трампа.

TMTG получит средства от инвесторов после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition, с помощью которой Дональд Трамп планирует вывести свою компанию на биржу.

При этом кто именно является инвесторами, в сообщении не указывается.