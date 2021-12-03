Переговоры с талибами о возобновлении доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане ведет Китай

Китайские горнодобывающие группы работают над возможностью доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане.

Одна из таких групп съездила в Кабул на переговоры с представителями движения "Талибан".

Об этом сообщает Financial Times.

По данным СМИ, китайцы разговаривали в Афганистане с талибами о месторождении меди в районе Месс Айнак, на разработку которого у КНР была лицензия.

Кроме того, сотрудники, по меньшей мере, одной крупной бизнес-группы Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей других минералов.

По информации СМИ, переговоры китайских компаний с талибами находятся на ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.

Две китайские компании — крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium — опровергли слухи о своем участии в путешествии в Афганистан.