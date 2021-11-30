 

Двух младенцев в Бразилии по ошибке привили от ковида. После этого их пришлось срочно госпитализировать

События Сегодня, 10:1993
Двух младенцев в Бразилии по ошибке привили от ковида. После этого их пришлось срочно госпитализировать

В Бразилии медсестра одного из медучреждений по ошибке вместо плановой прививки против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B ввела двум младенцам вакцину от коронавируса.

У малышей поднялась температура и началась рвота, их срочно госпитализировали. 

Об этом сообщает телеканал UOL.

Инцидент произошел еще 2 декабря в бразильском городе Сорокаба (штат Сан-Паулу). Медсестра по ошибке вместо плановой прививки ввела двум младенцам вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech. Одному из них было всего два месяца (девочка), а второму - четыре месяца (мальчик). 

В результате у обоих малышей сильно поднялась температура, у детей началась рвота. Детей срочно госпитализировали, в больнице за ними будут наблюдать минимум неделю: брать анализы крови, делать электро- и кардиограмму.

Медсестру отстранили от работы. В отношении нее проводится служебная проверка.

Как информирует телеканал, похожие случаи с ковид-вакцинацией младенцев происходили и в других регионах страны. И каждый раз реакция на препарат была аналогичной.

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Теги: news, новости, Украина, младенцы, Бразилия, прививки, 7dniv, 7dnivinfo  
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