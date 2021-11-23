В Киеве ночью горел рынок "Оболонь"

В ночь с 5 на 6 декабря в Киеве горел рынок "Оболонь".

Огонь полностью уничтожил восемь торговых павильонов. Спасатели тушили пожар больше часа.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ГСЧС в Киеве.

Пожар на рынке на улице Героев Днепра возник поздно вечером в воскресенье, 5 декабря. На место отправились спасатели.

"По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание", - рассказали в ГСЧС.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Локализовали возгорание в 23:38, ликвидировали - в 00:03. В результате огонь полностью уничтожил восемь торговых павильонов, 22 киоска удалось спасти.

На месте происшествия работали восемь единиц спецтехники и 35 пожарных. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.