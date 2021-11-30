Исковое заявление китайской стороны из-за "Мотор-Сич" получил Минюст

Министерство юстиции получило исковое заявление от китайских инвесторов через компанию "Мотор Сич".

Об этом в ведомстве сообщили по запросу Радио Свобода.

Так, министерство получило полный текст искового заявления 15 ноября, оно содержит требования на сумму 4,59 миллиарда долларов.

Речь идет об иске, который китайская сторона инициировала в прошлом году. Ведомство получило запрос об арбитражном производстве с кратким содержанием исковых требований в декабре 2020 года.

"Обращаем внимание, что истцом в этом арбитражном производстве является не компания Beijing Skyrizon, а шесть физических лиц-граждан Китайской Народной Республики. Арбитраж основан ad hoc, местом арбитражного производства избран город Гаага, Нидерланды. Администрирующий орган – Постоянная палата третейского суда в Гааге", – объяснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что исковые требования касаются не компенсации за национализацию, а выплаты возмещения украинской стороны за "нарушение режима справедливого отношения и экспроприацию инвестиций".

По позиции инвесторов это противоречит соглашению между Пекином и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций 30 мая 1993 года.

"Позиция Украины заключается в том, что заявленные китайскими инвесторами исковые требования необоснованны, а у Трибунала отсутствует юрисдикция на рассмотрение соответствующего дела. Исковое заявление и добавленные к нему доказательства исследуются Минюстом вместе с юридическим советником государства Украина в этом арбитражном производстве", – заявили в ведомстве.

В то же время заблаговременное разглашение деталей защиты Украины "может сказаться на интересах государства".