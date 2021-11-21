О строительстве Китаем военной базы в Экваториальной Гвинее сообщила разведка США

Засекреченные данные разведки США заставляют предположить, что КНР планирует создать базу в Экваториальной Гвинее на Атлантическом побережье Африки.

Об этом сообщает издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на представителей американских властей.

Представители властей США не стали раскрывать детали разведданных, однако эти сведения, по данным издания, вызвали большую тревогу в Белом доме и в Пентагоне.

В октябре заместитель советника по нацбезопасности США Джон Файнер совершил визит в Экваториальную Гвинею с целью убедить президента страны Теодоро Обианга Нгему Мбасого отказаться от китайских предложений.

"В рамках нашей дипломатии в сфере морских вопросов мы дали понять Экваториальной Гвинее, что определенные потенциальные шаги, включающие китайскую активность, вызовут беспокойство с точки зрения национальной безопасности", - цитирует "Wall Street Journal" слова неназванного представителя американской администрации.

Один из источников в Белом доме добавил, что в Экваториальной Гвинее Китай, вероятно, интересует морской порт и крупнейший город страны Бата: здесь в Гвинейском заливе уже имеется построенный Китаем глубоководный коммерческий порт.

По данным "The Wall Street Journal", разведка США стала отмечать интерес Китая к военному использованию Экваториальной Гвинеи еще в 2019 году.

Кроме того, представители сферы обороны США также уже упоминали о подобных возможных планах Пекина.