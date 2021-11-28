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Жевательную резинку против коронавируса разработали в США

В США нашли способ нейтрализации коронавируса в слюне, чтобы уменьшить риск заражения от чихающего или кашляющего человека. Ученые Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали для этих целей жевательную резинку.

Об этом со ссылкой на сообщение университета сообщает "Интерфакс-Украина".

"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может (...) достичь других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции", - сообщил автор исследования Генри Дэниэлл.

До пандемии он изучал белок ACE2 в контексте лечения гипертонии, поскольку тот регулирует, в числе прочего, функционирование сосудистой системы. Рецептор ACE2 на клетках человека также связывает белок спайка SARS-CoV-2. Другие исследовательские группы показали, что инъекции ACE2 могут снизить вирусную нагрузку у людей с тяжелыми инфекциями.

В лаборатории Дэниэлла этот белок был выращен с использованием генетических технологий и растительного материала: фторопласты растений начинали производить необходимые белки.

"Растительный материал, высушенный сублимацией и измельченный, может быть использован в качестве средства доставки белка. Эта система обладает потенциалом, позволяющим избежать обычных препятствий для синтеза белковых лекарственных средств, а именно дорогостоящего процесса производства и очистки", - говорится в сообщении.

Дэниэлл задался вопросом, может ли такая жевательная резинка, содержащая растительные белки ACE2, нейтрализовать SARS-CoV-2 в полости рта.

Для тестирования жевательной резинки команда вырастила ACE2 в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку проникать через слизистые поверхности, и включила полученный растительный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.

"Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от COVID-позитивных пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В других исследованиях команды вирусы, менее патогенные, чем SARS-CoV-2, были модифицированы для экспрессии белка-шипа SARS-CoV-2.

Ученые заметили, что жевательная резинка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.

Наконец, команда подвергла образцы слюны пациентов с COVID-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.

В настоящее время исследовательская группа работает над получением разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.

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Теги: news, новости, Украина, Жевательная, резинка, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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