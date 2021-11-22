На 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов могут отправить Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров, которому летом запретили въезд в Украину, может получить 15 суток административного ареста из-за неуплаты 90 штрафов Государственной инспекции безопасности дорожного движения в установленный срок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Таганского суда Москвы.

"Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях и составленных ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, в отношении Киркорова Филиппа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ)",- сообщили в суде.

По закону, это влечет наложение административного штрафа в двукратом размере или административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.