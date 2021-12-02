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События Сегодня, 17:3682
Что предрекают Украине карпатские мольфары

Самое интересное, что прозвучало это на телеканале Игоря Коломойского "1+1", который обычно лоялен Зеленскому. По этому поводу уже многие шутят, что таким образом олигарх сделал намек президенту, что тому уже пора на выход. 

При этом сами мольфары - крайне примечательное явление. Один из них еще в 2007 году предсказывал Украине раскол, войну и потерю территорий. А в этом году карпатские знахари начали говорить, что войне скоро придет конец. 

"Страна" собрала самые известные пророчества карпатских мольфаров

Кто такие мольфары и мольфарки

Гуцульское поверье гласит, что мольфары выступают посредниками между нашим и потусторонним миром. Это предсказатели и колдуны, которым подвластны стихии, общение с духами, прошлое и будущее. Они обладают мощной интуицией, могут заглянуть в прошлое и трактовать будущее, нередко читают мысли людей, избавляют от сглаза.

Мольфары якобы могут воздействовать на погоду, заниматься целительством, предсказывать будущее, поэтому к ним нередко обращались, чтобы узнать о судьбе государства, политических перспективах, разобраться в будущем Украины, погадать о том, что уготовано украинцам на следующий год. 

Нередко встречи с мольфарами окутаны атмосферой тайны и мистики - прорицатели говорят не прямо, а иносказательно, часто трактуя будущее по картам, воску или травам. В своих ритуалах они нередко используют музыкальные инструменты.

То есть мольфарами в Карпатах называют людей, которые обладают паранормальными способностями. Согласно местным поверьям, есть добрые и злые мольфары. Добрых еще называют белыми или солнечными, а злых - тёмными или лунными. Также есть некоторые данные, которые говорят, что всего было 13 мольфаров, и последним был Нечай, который умер 10 лет назад.

Сейчас же мольфаром или знахарем решаются назвать себя разные специалисты. Их можно найти в свободном доступе в Интернете, они ведут соцсети и сайты, на которых рекламируют свои услуги. И считается, что чем труднее наступают времена, тем чаще люди прибегают к услугам предсказателей и провидцев. 

Отставка Зеленского и литьё воском 

Одно из последних предсказаний украинской мольфарки Марии Цвылинив украинский зритель увидел на телеканале "1+1" в прямом эфире передачи о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова 5 декабря.

В гостях у ведуньи телеведущий попробовал необычный напиток по местному рецепту – кофе со сметаной, узнал секрет "спасительного оберега" для зрителей и спросил, что ждет нас в будущем: как закончится каденция действующего президента Владимира Зеленского и в каком году Украина станет процветающим государством.

Мольфарка Мария сказала, что "за президентом кто-то очень следит. Некому ему сказать, чтобы внимательным был. Потому что могут где-то избить его и что-то уничтожить. [Он] в опасности". 

Она также предсказала его досрочный уход со своего поста. "Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей", - сказала она после гадания на воске.

По словам мольфарки, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина "из старых".

"Когда придет женщина-президент, вспомните моё слово, будет Украина долго процветать, 4-5 лет", - сказала Цвылинив. На уточняющий вопрос, намекает ли она на Тимошенко, Мария Цвылинив не стала отвечать прямо, сославшись на то, что подобной информации у воска нет. А вот время, когда украинцы будут жить в достатке, все будут счастливые и не будет войны, может наступить, по словам мольфарки, через 3-4 года.

В передаче Комарова другая мольфарка Калина предсказала наступление мира в Украине через 2,3-5 лет. В этот же период, по ее словам, украинцы начнут жить в достатке.

Что предрекают Украине карпатские мольфары

Пандемия, конец войне и новый "молодой политик"

В феврале 2021 года мольфарка Магдалена Мочиовски предсказала Украине долгую пандемию и мутирующий вирус. Она заглядывает в будущее сквозь родниковую воду, на которую капает воск от свечи, в ритуалах использует древний гвоздь.

"Если мы ожидаем, что вирус отступит и мир будет таким, как мы знали его до того, то этого не будет. Вирус мутирует и набирает новые обороты. Многие умрут", - говорила мольфарка.

Магделена предсказывала, что коронавирус вызовет экономический кризис и бунты во всем мире.

Также прорицательница говорила, что в Украине в ближайшее время появится новый молодой политик, он выведет страну из политического и экономического кризиса, а помогать ему будет неизвестная женщина.

То есть совпадает с тем, что о некой женщине говорила мольфарка Мария Цвылинив. Кем будет этот молодой политик - неизвестно, но пока из всех имеющихся на политическом рынке сюда больше всех подходит относительно "новый" Дмитрий Разумков. 

Что предрекают Украине карпатские мольфары

Тогда же в феврале самый молодой карпатский мольфар Орест Стафийчук заявил, что война на Донбассе окончится в конце 2021 года. 

Также, не уточняя сроков, он говорил, что Крым снова вернется к Украине, а потом опять от нее отпадет .

"По возвращении в состав Украины Крым через некоторое время снова отойдет, но уже другому государству, не России", - сказал Стафийчук, не уточнив, о каком именно государстве идет речь.

Интересно, что в 2019 году мольфарка Мария Ткачук также заявляла, что война закончится уже через два года - то есть также в 2021-м.

"Война, раскол и воссоединение Украины". Что предвидел Нечай

Самый громкий и на данный момент однозначно сбывшийся прогноз мольфара, прозвучал в 2009 году. 

Земляк бабушки Калины, знахарь Михаил Нечай (ныне покойный) уже тогда предвидел войну в Украине, ее раскол и воссоединение незадолго до своей смерти. 

На вопрос о том, как он воспринимает то, что происходит в государстве, он отвечал так: "А государства нет... После этого парламента лучшего в Верховной Раде не будет. Из-за того, что те две партии, которые сейчас там бьются, их накроет медным тазом и старых сменят молодые, но лучше не станет. Не важно, кто придёт к власти, Янукович или другой – старых пердунов выгонят, молодые станут [править]. В 7 раз [хуже станет], мы еще до апогея беды не дошли. Мы доходим только до нашей зарплаты, что половинку отдадут, а половинку "спилят влево"..."

Еще раньше, в 2007 году Нечай говорил, что украинский "генофонд полностью вымрет", что Закарпатская Украина отойдёт мадьярам и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная и Центральная Украина будет под Россией, Буковина будет под Румынией.

"Вы считаете, что расколется Украина?", - интересовались у Нечая телеведущие.

"Наверное. Нас на карте не будет, но это временные явления. Уверен, еще придет время, и Украина уже будет совсем другая страна. Украина уже была построена, но распалась на два лагеря, единый народ стал врагом сам себе, так сделала третья сторона", - говорил он 14 лет назад. 

Многие после Майдана и начала войны на Донбассе трактовали его слова как сбывшееся предсказание. 

То есть Нечай знал, что Украину ждут тяжелые испытания. "Так говорил, что в Украине война будет стабильно. Хорошие люди падут, будет кровопролитие... Говорил, что все так и должно быть. Что война, а потом уже всё будет хорошо" , - вспоминает жена "белого мага". 

Самого Нечая не стало 15 июля 2011 года - 81-летнего знахаря зарезал 33-летний посетитель из Львова Павел Семенов, который страдал шизофренией. Это произошло в собственном доме мольфара во время приема посетителей.

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Теги: news, новости, Украина, Мольфары, 7dniv, 7dnivinfo  
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