Во вторник красную ковид-зону покидают Киев и восемь областей Украины

Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская область и Киев выходят из красной зоны с завтрашнего дня, 7 декабря. Все они переходят в желтую зону.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС сегодня, 6 декабря.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", - сообщает на своей странице в Facebook министр КМУ Олег Немчинов.