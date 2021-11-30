Что думают украинские военные о положении в армии, в стране и на линии фронта

В понедельник, 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (дата, кстати, юбилейная - сегодня ВСУ празднуют 30 лет со дня основания).

"Страна" пообщалась с солдатами и офицерами из различных подразделений о службе и том, что думают военные о ситуации в Украине.

Сергей К., сержант ВСУ, служит с 2018 года: "Самая частая тема обсуждения в войсках - вероятность войны с Россией. Официальная точка зрения командования, которую спускают в подразделения - что война рано или поздно все равно начнется. Но среди моих сослуживцев никто не верит, что Россия нападет. Реальная война обернется большими потерями, будет много трупов с обеих сторон - россиянам это тоже не очень нужно. Большинство моих товарищей склоняется к мысли, что наше командование специально нагнетает обстановку, что бы держать войска в боевом тонусе".

Юрий, офицер морской пехоты: "Напряженность очень ощущается. Для нас тема войны с РФ основная, так как скоро уезжаем в ООС. Если начнется, мы первые под удар попадем. При этом никто почему-то не думает, что если будет реальная война, то многие уедут домой "двухсотыми" или "трехсотыми". Эту тему не затрагивают в разговорах, обходят старательно. Для большинства война давно стала средством подзаработать - в ООС зарплаты вдвое выше, чем в тылу. Часто обсуждают, что скорая командировка на войну позволит долги закрыть. Или машину прикупить. Кстати, командование подсуетилось, перед командировкой на Донбасс пополнение пришло, закрыли все дыры по личному составу, почти на 95 процентов".

Вячеслав Ж., старший солдат: "Обстановка нервозная. Всему личному составу настоятельно рекомендовали заткнуться и не обсуждать армейские дела по телефону. При этом намекнули, что все телефоны слушает контрразведка. Думаю, что это правда, у моих сослуживцев уже были проблемы из-за болтовни по открытой связи. Даже с родными теперь общаемся по закрытым мессенджерам. Телеграм запретили в войсках почти официально, сказали, что его контролирует и прослушивает ФСБ. Командиры каждый день говорят о шпионах и российской разведке, которая не спит. Могут взять мобильник у солдата и проверить, есть ли Телеграм на нем. Но есть и плюсы, например, все надбавки выплатили на сто процентов, зарплаты перестали задерживать".

Артур Е., лейтенант: "Задолбали диванные "патриоты", пишущие в интернете о том, как мы скоро победим Россию и отберем обратно Крым. Пусть приезжают на передок, здесь окопы некому рыть. Вот тогда и посмотрим, как эти ура-победители воевать будут. Но самая большая проблема не в этом. Многие из нас уверены - при первых признаках нападения РФ и "жопы" на фронте, правительство, политики и ура-патриоты первыми слиняют за границу, отсидятся где-нибудь на курортах. Это в войсках прекрасно понимают. Все знают, как "героически воевали" в 2014 году дети политиков и чиновников… в Европе и США".

Константин, майор: "Проблем в войсках много. Воруют на всех уровнях по-прежнему все, что плохо лежит, топливо тоннами налево сливают… Бумаги в ВСУ сейчас тратится гораздо больше, чем патронов - за каждый шаг нужно отчитаться документом для начальства с подписями материально ответственных. Доходит до маразма, офицеры занимаются бумаготворчеством большую часть времени вместо боевой подготовки личного состава. Выезжаем в подготовке только за счет немногих оставшихся сержантов и солдат, которые служат по нескольку контрактов - на передке это самый боеспособный контингент. Если будет война, будем воевать. Но и вперед с шашкой в атаку никто не рвется. У военных это плохая примета".