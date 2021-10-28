В Харькове на юбилей ВСУ Зеленский рассказал о Джавелинах и Байрактарах

Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины, которые проходят в Харькове. Он произнес речь на площади Свободы.

"Страна" приводит слова Зеленского.

"Господа генералы, офицеры, сержанты, курсанты, уважаемые военнослужащие, защитники и защитницы, уважаемые граждане, дорогой украинский народ! Тридцать лет назад мы восстановили независимость Украины. Родились силы, призванные ее защищать - Вооруженные силы Украины. Сегодня их день. Сегодня тридцатая годовщина их создания. Я поздравляю вас и нас с этим с праздником. Этот день каждый год мы будем начинать с почтения памяти тех, кто отдал за Украину жизнь", - начал свою речь президент.

После этого на площади объявили минуту молчания, во время которой прозвучали выстрелы в воздух. Затем Зеленский продолжил выступление.

Он напомнил, что тридцать лет назад был принят закон о ВСУ.

"Но традиции нашего войска и защиты нашей земли насчитывают тысячелетнюю историю. Сечевые стрельцы, наши солдаты в составе антигитлеровской коалиции служат примером украинских военных. Сегодня вместе с главнокомандующим вооруженных сил Украины я нахожусь в Харькове на самой большой площади в Европе. Это знаково, потому что наша свобода не имеет границ. Мы защитили страну от российской агрессии в 2014 году. Все это благодаря всем нашим родам войск. Мы ощущаем гордость и еще раз гордость", - сказал Зеленский.

Он упомянул, что в Украине начато серийное производство комплекса "Нептун", а от США получены "Джавелины". Кроме того, по его словам, запущена комплексная ракетная программа, а в Харькове будут переданы армии бронеавтомобили и другая техника, на вооружение приняты "Лелеки" и "Байрактары", идет работа над ракетным стартовым комплексом в Канаде. Кроме того, будет построен завод по производству беспилотников в самой Украине.

"Мы строим наш военно-морской флот, подписали с Британией соглашение на 60 миллиардов гривен на передачу катеров, баз (Британское экспортно-кредитное агентство выделило Украине кредит на 10 лет, причем за эти деньги нам продадут в основном списанные британские корабли - Ред.)", - добавил президент.

Также перенесся на семь лет назад, когда шли бои за Саур-Могилу, в которых Украина потерпела поражение. И вспомнил крушение Ан-24, случившееся год назад.

"Мы потеряли курсантов. Именно здесь с ними прощалась вся Украина. Вечная память им", - сказал Зеленский.

Потом он перешел к поводам для гордости. Это создание кибервойск, защитницы-женщины, которых в ВСУ служит 32 тысячи, военные капелланы, ветераны, военные, кто "принесут мир в Донецк, Луганск и Крым".

"Мы безмерно благодарны всем вам. Низко кланяемся всем нашим военным сегодня, завтра и каждый день. С тридцатой годовщиной вас. Слава украинским воинам, Украине слава!" - завершил выступление Зеленский.