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События Сегодня, 20:0962
После звонка Путину Байден расскажет Зеленскому, как прошел разговор с президентом РФ

Президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после звонка с президенту России Владимиру Путину, который состоится 7 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

"Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни", - сказал на брифинге представитель администрации США в преддверии запланированного на 7 декабря разговора президентов США и России.

Он добавил, что глава Белого дома расскажет Зеленскому о содержании его беседы с Путиным и проведет консультации с украинским президентом.

По словам представителя администрации США, в скором времени также состоится разговор между президентом Украины и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

При этом с лидерами европейских стран Байден переговорит еще до разговора с Путиным.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Байден, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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