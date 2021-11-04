С понедельника, 6 декабря, в Украине начали действовать новые правила карантина.

Теперь бизнесу для работы в желтой и оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.

Чтобы посещать кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры или массовые мероприятия в желтой и оранжевой зонах, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой вакцины. Ранее при соблюдении правил карантина бизнес в этих зонах мог работать и без проверок документов о прививках.

Кроме того, при проверке ковид-сертификатов с них теперь обязательно необходимо считывать QR-код. Ранее сотрудники заведений могли ограничиваться просто просмотром документов.

Учебные заведения в желтой и оранжевой зонах для продолжения работы теперь должны иметь 100% персонала, вакцинированного хотя бы одной дозой (ранее достаточно было иметь 80% сделавших прививку работников).