Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием

В Черкасской области местному жителю сообщили о подозрении в сексуальном насилии над 7-летней девочкой, которая является его родственницей, и изготовлении порнографии с ее участием.

Мужчину отправили под арест.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Жителю Черкасской области сообщено о подозрении в растлении и насиловании 7-летней девочки, а также изготовлении и распространении изображений порнографического характера с ее участием... Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - заявили в Офисе генпрокурора.

Злоумышленника обвиняют в ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301 (в редакции закона Украины № 770-VIII от 10.11.2015 - педофилия - Ред.), ч. 2, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины (доступ, изготовление, распространение детской порнографии - Ред.)

По данным правоохранителей, подозреваемый, который является родственником пострадавшей, пользовался ее беспомощностью.

"Он насиловал ребенка и неоднократно изготавливал фото - и видеоматериалы с ее участием. Детскую порнографию хранил и сбывал на форумах сети DarkNet", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, во время обыска сотрудники полиции обнаружили видео, как мужчина насилует девочку.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.