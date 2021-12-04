Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден

Президент США Джо Байден может предложить кандидатуру Бриджет Бринк на должность американского посла в Украине. Сейчас Бринк возглавляет американское посольство в Словакии.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

"Ожидается, что Байден выберет Бриджит Бринк, опытного высокопоставленного профессионального дипломата, в качестве своей кандидатуры на пост посла США в Украине, по словам нынешних и бывших официальных лиц, знакомых с этим вопросом, хотя окончательное решение еще не принято", - пишет издание.

Должность посла США в Украине свободна еще с 2019 года. Издание сообщает, что задержка с назначением посла в Украине привела в замешательство и разозлила некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.