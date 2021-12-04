 

Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден

События Сегодня, 12:4279
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден

Президент США Джо Байден может предложить кандидатуру Бриджет Бринк на должность американского посла в Украине. Сейчас Бринк возглавляет американское посольство в Словакии.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

"Ожидается, что Байден выберет Бриджит Бринк, опытного высокопоставленного профессионального дипломата, в качестве своей кандидатуры на пост посла США в Украине, по словам нынешних и бывших официальных лиц, знакомых с этим вопросом, хотя окончательное решение еще не принято", - пишет издание.

Должность посла США в Украине свободна еще с 2019 года. Издание сообщает, что задержка с назначением посла в Украине привела в замешательство и разозлила некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Байден, Бринк, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

После звонка Путину Байден расскажет Зеленскому, как прошел разговор с президентом РФ
После звонка Путину Байден расскажет Зеленскому, как прошел разговор с президентом РФ
Вчера, 20:09
Байден заявил, что не примет
Байден заявил, что не примет "красных линий" Путина по Украине
4-дек-2021, 10:23
В начале следующей недели Путин и Байден могут созвониться по видеосвязи
В начале следующей недели Путин и Байден могут созвониться по видеосвязи
3-дек-2021, 10:17
Об обеспокоенности из-за заявлений Зеленского о госперевороте заявил Байден
Об обеспокоенности из-за заявлений Зеленского о госперевороте заявил Байден
27-ноя-2021, 13:21
Байден на встрече с Меркель заговорил об Украине
Байден на встрече с Меркель заговорил об Украине
31-окт-2021, 10:31

Последние новости

14:30
Экономика
Прогноз роста ВВП Украины почти на процент ухудшили в Минэкономики
14:28
События
Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице
13:53
Политика
Почему Зеленскому, осознавшему необходимость переговоров с Россией, стоит прочитать статью Дмитрия Медведева
12:46
События
Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп
12:42
События
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден
12:40
События
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
12:38
События
Покидать страну зараженным штаммом коронавируса "Омикрон" запретили власти ЮАР
12:37
Политика
Песков заявил что Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "Нормандскому формату"
12:35
События
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек
10:07
События
"Борщевой набор" за год в Украине подорожал в 2,6 раза
10:04
События
Как японцы 80 лет назад атаковали Перл-Харбор и какие есть параллели с 2021 годом
09:49
События
Решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в Китае назвали политической провокацией
09:46
События
Карантин ужесточает Франция
09:45
События
Песков заявил о защите интересов России в случае продвижения НАТО на восток
09:43
События
Новые санкции против России могут коснуться обмена рубля
09:40
События
Впервые изменить дизайн банкнот евро решили в Европе
09:39
События
Какая комбинация разных вакцин от коронавируса является наиболее эффективной выяснили ученые
09:36
Политика
Перед разговором с Путиным Байден обсудил российско-украинские отношения с лидерами стран ЕС
09:35
События
Приказ об отстранении от работы непривитой учительницы впервые отменил суд в Украине
09:33
События
Прививку от гриппа сам себе сделал глава МОЗ Украины Ляшко

Новости ТОП-7

Что думают украинские военные о положении в армии, в стране и на линии фронта1620
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 20211211
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20211114
Шольц еще официально не стал канцлером, но уже намерен возглавлять правительство Германии больше одного срока565
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 2021502
Цена Bitcoin за сутки рухнула почти на 18%440
Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве426

Досуг

Косметика для косметологов: качественно и недорого
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Какую продукцию предлагает интернет-магазин "Френч Шоп". Почему стоит обращаться именно в эту компанию.
Сегодня, 12:5165
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Барабанные сепараторы входят в зерноочистительный комплекс оборудования современного зернозаготовительного предприятия. Машина предназначена для очистки (предварительной, первичной, вторичной) сырья, а также для его сортировки по важным техническим показателям (массе, форме).
Сегодня, 12:4868
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие девайсы уже давно стали незаменимой частью жизни современного человека. Высокий спрос на подобные устройства стимулирует многочисленных производителей каждый год выпускать все новые и новые модели. Одним из лидеров сегмента по праву считается американская
Сегодня, 12:4761
Сварочные электроды для надежной сварки
Сварочные электроды для надежной сварки
При сварке не стоит забывать, что металл нужно разогревать до температуры, при которой он сможет расплавиться под воздействием сварочных электродов, а после расплавления расплавленный металл нужно перемешивать с помощью электрода, держащегося на месте сварки.
Сегодня, 12:2272
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Восстановление зубов заключается не только в их лечении, но и в художественной реставрации зубов, которую можно провести в высоком качестве в стоматологии «Skyclinic».
Сегодня, 12:2057
Как выбрать модные женские ботинки на зиму?
Как выбрать модные женские ботинки на зиму?
При таком разнообразии женских ботинок, которые представлены почти в каждой коллекции, невозможно иметь только одну пару. В магазинах вы найдете вечные модели: короткие или высокие ботильоны, на каблуке и без каблука.
Сегодня, 11:2164

События

Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице
Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице
В Виннице ресторану Pasta e Vino - Piazza Beatrice с итальянской кухней устроили травлю за обслуживание на русском языке.
Сегодня, 14:2864
Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп
Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, которому удалось собрать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social, рассказал, что пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства США.
Сегодня, 12:4668
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден
Президент США Джо Байден может предложить кандидатуру Бриджет Бринк на должность американского посла в Украине.
Сегодня, 12:4281
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
В Черкасской области местному жителю сообщили о подозрении в сексуальном насилии над 7-летней девочкой, которая является его родственницей, и изготовлении порнографии с ее участием.
Сегодня, 12:4084
Покидать страну зараженным штаммом коронавируса "Омикрон" запретили власти ЮАР
Покидать страну зараженным штаммом коронавируса "Омикрон" запретили власти ЮАР
Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) запретили людям, зараженным штаммом коронавируса "Омикрон", который подбирается к Украине, выезжать из страны.
Сегодня, 12:3887
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек
На трассе под Черниговом произошла массовая гибель людей - 13 пассажиров погибли при столкновении маршрутки с грузовиком.
Сегодня, 12:35110
7 Днів