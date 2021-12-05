Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, которому удалось собрать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social, рассказал, что пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства США.

Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Да, я пишу их (мемуары - Ред.). Вот увидите - это будет очень сильная вещь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Экс-президент США добавил, что его будущая книга "вызвала большой интерес у издателей". При этом Трамп не назвал сроки публикации своих мемуаров, а также не раскрыл возможных тем, которые будут там освещены.