Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице

В Виннице ресторану Pasta e Vino - Piazza Beatrice с итальянской кухней устроили травлю за обслуживание на русском языке.

Винничанка Юлия Рюхова на своей странице в Facebook написала, что они мужем пришли в ресторан Pasta e Vino - Piazza Beatrice, а официант говорил на русском, ссылаясь на свое конституционное право.

Муж Юлии, Михаил Рюхов, принялся спорить.

Администрация приняла сторону официанта, чем еще сильнее огорчила семейство Рюховых.

После этого Михаил Рюхов написал гневный отзыв о ресторане в Google-отзывах, на что получил ироничный ответ: "Спасибо, Михаил, за политическо мотивированную оценку нашей работы) Предлагаем переходить на итальянский. Мы же все таки итальянский ресторан:)".

Затем Михаил написал целую колонку в свой блог на сайте "Кый-инфо", где Михаил подписан как "главный редактор".

Жена Михаила, Юлия Рюхова уже обратилась к мовному омбудсмену и призвала таких же неравнодушных граждан ставить ресторану единички.

На данный момент оценка ресторана в гугл-отзывах снизилась до 2,4. Впрочем, гугл может аннулировать оценки, если владельцы пожалуются на накрутку.