Причину масштабного ДТП под Черниговом назвал Монастырский

Министр внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский выразил соболезнования родственникам погибших в сегодняшнем смертельном ДТП под Черниговом и заявил, что трагедия произошла по причине нарушения водителем грузовика ПДД.

Он также добавил, что по его инициативе в Разу будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения в Украине.

Об этом Денис Монастырский заявил в своем Facebook.

"Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Остальные – в тяжелом состоянии. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря", - сказал министр.

Он добавил, что полиция расследует обстоятельства трагедии и производит необходимые следственные действия, а также призвал всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения.

"Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения.", - сказал Монастырский.

Кроме того, глава МВД заявил, что в этом месяце по его инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.