Законопроекты о повышении безопасности на дорогах анонсировал после аварии под Черниговом Монастырский

На фоне страшной аварии, которая произошла в Черниговской области и унесла жизнь 13 человек, Министерство внутренних дел готовит законопроекты о повышении безопасности транспорта на дорогах.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в ходе онлайн-брифинга относительно аварии, видео обнародовано в Facebook.

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", - сказал он.

Также Монастырский призвал соблюдать правила дорожного движения и добавил, что полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии средств колеса, которые имеют недопустимые недостатки.