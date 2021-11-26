 

Почему кондитеры повышают цены на конфеты

События Сегодня, 17:1384
Почему кондитеры повышают цены на конфеты

В канун новогодних праздников у кондитеров закончился шоколад.

На недопоставки сырья жалуются, в частности, в Германии. Крупнейший в мире производитель шоколадных фигурок RubezahlRiegelein  столкнулся с дефицитом какао-бобов.

На предприятии заявили, что не хватает контейнеров для поставок какао в Европу. И это - прямое следствие глобального сбоя логистических цепочек на волне пандемии. На фоне перебоев с поставками цены уже выросли.

Российские кондитеры в конце ноября также предупредили о росте цен на 20%, причем, не только на шоколадные изделия, но и на другие сладости. В компаниях заявляют, что, помимо какао, заметно подорожало и другое сырье (мука, сахар и пр), а также картонная упаковка.

В Украине сладости тоже дорожают. Правда, наши кондитеры аргументируют рост цен не только проблемами с сырьем, но и энергокризисом.

Как отметили в "Укркондпроме", уже несколько месяцев производители покупают газ дороже 30 гривен за куб, что привело к росту цен на готовую продукцию на 15-20%. Но в новых ценниках учли и подорожание сырья, тем более, что, кроме какао, за последний год сильно подскочил в цене сахар.

Как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в случае с какао проблема с логистикой - не единственная.

"Сказалось также снижение урожая и дефицит рабочей силы. Скорее всего, проблемы сохранятся и в следующем году", - сказал он,

Лидеры мировой кондитерки (компании Mars, Inc, Barry Callebaut) еще несколько лет назад  заявили, что начинается самый долгий за всю историю период дефицита шоколада, и к 2030 году качественный шоколад может стать "редкостью и предметом роскоши".

"Уже сейчас хороший шоколад найти не так просто, в частности, на нашем рынке. Чтобы удержать цены, производители пускаются в разного рода эксперименты, к приме подмешивают к какао-бобам сою, цикорий, ароматизаторы. Получается некая коричневая субстанция, пахнущая шоколадом, но это не шоколад", - говорит Пендзин.

Разбирались, куда пропал шоколад, и что украинцам продадут вместо него.

Шоколадный кризис

Проблемы с шоколадов на мировом рынке начали усугубляться еще в 2018 году, когда спрос впервые превысил предложение на 70 тысяч тонн. Тогда же международные кондитерские концерны официально "открыли" эру шоколадного кризиса, которая, по их прогнозам, может длиться десятилетиями.

Причиной стало изменение климатических условий в Восточной Африке, где выращивают 70% мирового урожая какао-бобов. Климат в этом регионе стал  более сухим, широкой распространение получили болезни растений. В итоге урожай сократился за несколько лет на 30-40%.

Между тем, спрос на какао-бобы, наоборот, стал расти, в частности, из-за популярности темного и горького шоколада.

Пандемия еще больше усложнила ситуацию.

Урожай какао-бобов был в этом году не самым худшим (хотя небольшое проседание по урожайности зафиксировано в Кот-дИвуаре). "Но появилась проблема с его сбором. Какао-бобы собираются вручную, силами сезонных рабочих. На волне пандемии произошел сбой в трудовой миграции по всему миру, это коснулось, в том числе, и Африки. Поэтому часть урожая просто не смогли собрать. Проблема накрыла многие сегменты агрорынка - от сбора ягод в Финляндии и Польше до какао-бобов в Африке", - говорит Олег Пендзин.

Но по какао-бобам возникли также сложности с логистикой. Фактически весь 2021 год в мире ощущался дефицит контейнеров для морских перевозок, а цены фрахта выросли в разы. Из-за длительных локдаунов и сбоя в цепочках поставок грузы выбились из графиков, и по-сути, восстановить логистику пока так и не удалось. Страдают не только кондитеры - на перебои с поставками жалуются автоконцерны, производители бытовой техники, швейники и др.

Все эти сложности отразились на ценах. 

Фьючерсы на какао на биржах США впервые взлетели почти до 2,7 тысяч долларов в феврале этого года . А недавно- в октябре - был поставлен новый рекорд - 2740 долларов.

Правда, затем ценники пошли вниз.

Причем, что интересно, на появление нового штамма коронавируса "Омикрон" мировой рынок какао отреагировал даже более бурно, чем рынок нефти.

Котировки на какао рухнули с  2456 долларов до 2314 долларов за тонну, хотя затем снова восстановились и даже выросли до 2464 долларов.

"Резкие ценовые колебания на рынке какао продолжаются, и следующие за импульсом трейдеры почувствовали это на своей шкуре"», - сказал директор по стратегии на товарно-сырьевых рынках Saxo Bank  Оле Хансен.

По мнению Олега Пендзина, какао и дальше будет дорожать. "На подъеме все продовольственные рынки, и какао не исключение. В последнее время туда ринулось много инвесторов.  В следующем году цены останутся на максимумах", - считает он.

"Больше сои и ароматизаторов"

Не удивительно, что кондитеры наперебой жалуются на нехватку шоколада. DW цитирует главу компании Rubezahl Клауса Черсовски, который говорит, что сегодня достать какао-бобы не так просто: урожай был хорошим, но контейнеров для перевозки какао в Европу нет. И, якобы, это стало одной из причин, почему компания затянула с подготовкой к рождественскому сезону (но были и другие, в частности, проблемы с сухим молоком и картоном).

Украинские кондитеры повысят ценники на свою продукцию на 15-20%. 

Причин называют несколько. Одна из них - дорогой газ, - заявили в "Укркондпроме".

Если ранее доля газа в себестоимости кондитерской продукции составляла 4%, то сейчас - 10-15%.

Но подорожали и другие составляющие цены - упаковка на 15-20%, патока на 6%, сгущенное молоко на 3%, яичные и молочные продукты  - на 10%. Также в ближайшее время ожидается рост цены на сахар на 40% "Все это вместе добавит к себестоимости кондитерки еще примерно 15-20%", - отметили в "Укркондпроме".

Как говорит Пендзин, производители могут попытаться нивелировать рост цен разного рода экспериментами с рецептурой.

"У нас всегда так происходит - дорожает сухое молоко и сливочное масло - в ход идут пальмовый жир и спрэды, растут цены на сахар - больше кладут химических подсластителей. Рост цен на какао обернется тем, что станут использовать больше сои, цикория, разного рода ароматизаторов. Понятно, что качество продукта это не улучшит. А вот за настоящий шоколад придется платить с каждым годом все дороже", - подытожил Пендзин.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шоколадные, конфеты, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В Украине подорожали картофель, помидоры и курятина
В Украине подорожали картофель, помидоры и курятина
26-ноя-2021, 22:57
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
19-ноя-2021, 20:07
Почему в Украине взлетел в цене главный нацпродукт
Почему в Украине взлетел в цене главный нацпродукт
11-ноя-2021, 14:42
Почему в Украине подорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай
Почему в Украине подорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай
26-окт-2021, 17:41
Как ажиотаж на рынке металлов накручивает ценники на авто, смартфоны и другие товары
Как ажиотаж на рынке металлов накручивает ценники на авто, смартфоны и другие товары
21-окт-2021, 14:20

Последние новости

20:22
События
Польша вводит жесткие ковид-ограничения
20:20
События
Первый гололед новой зимы ждут в Киеве
17:22
Политика
Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма
17:17
События
Ультраправый Карась пририсовал Меркель усы Гитлера и собирается "благодарить" Германию за Северный поток-2
17:13
События
Почему кондитеры повышают цены на конфеты
17:11
События
Законопроекты о повышении безопасности на дорогах анонсировал после аварии под Черниговом Монастырский
17:10
События
Причину масштабного ДТП под Черниговом назвал Монастырский
17:08
События
16-летний Николай Харьковский был вменяем в момент смертельного ДТП. Его можно привлечь к ответственности
14:30
Экономика
Прогноз роста ВВП Украины почти на процент ухудшили в Минэкономики
14:28
События
Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице
13:53
Политика
Почему Зеленскому, осознавшему необходимость переговоров с Россией, стоит прочитать статью Дмитрия Медведева
12:46
События
Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп
12:42
События
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден
12:40
События
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
12:38
События
Покидать страну зараженным штаммом коронавируса "Омикрон" запретили власти ЮАР
12:37
Политика
Песков заявил что Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "Нормандскому формату"
12:35
События
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек
10:07
События
"Борщевой набор" за год в Украине подорожал в 2,6 раза
10:04
События
Как японцы 80 лет назад атаковали Перл-Харбор и какие есть параллели с 2021 годом
09:49
События
Решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в Китае назвали политической провокацией

Новости ТОП-7

Что думают украинские военные о положении в армии, в стране и на линии фронта3271
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 20211234
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20211157
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 2021782
Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве448
В школе Одессы учитель силой потащил ученика к директору. В горсовете ему сказали "выйти из профессии"407
Как у Зеленского хотят поменять Конституцию348

Досуг

Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Роль витаминов и БАДов поддержании здоровья и активного долголетия. Пробиотики и пребиотики: укрепление иммунитета и здоровья ЖКТ. Медицинское питание и формирование генетического потенциала.
Сегодня, 18:0261
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Какую продукцию предлагает интернет-магазин "Френч Шоп". Почему стоит обращаться именно в эту компанию.
Сегодня, 12:5188
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Барабанные сепараторы входят в зерноочистительный комплекс оборудования современного зернозаготовительного предприятия. Машина предназначена для очистки (предварительной, первичной, вторичной) сырья, а также для его сортировки по важным техническим показателям (массе, форме).
Сегодня, 12:4895
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие девайсы уже давно стали незаменимой частью жизни современного человека. Высокий спрос на подобные устройства стимулирует многочисленных производителей каждый год выпускать все новые и новые модели. Одним из лидеров сегмента по праву считается американская
Сегодня, 12:4790
Сварочные электроды для надежной сварки
Сварочные электроды для надежной сварки
При сварке не стоит забывать, что металл нужно разогревать до температуры, при которой он сможет расплавиться под воздействием сварочных электродов, а после расплавления расплавленный металл нужно перемешивать с помощью электрода, держащегося на месте сварки.
Сегодня, 12:2288
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Восстановление зубов заключается не только в их лечении, но и в художественной реставрации зубов, которую можно провести в высоком качестве в стоматологии «Skyclinic».
Сегодня, 12:2071

События

Польша вводит жесткие ковид-ограничения
Польша вводит жесткие ковид-ограничения
В связи с большим количеством заражений коронавирусом, связанных с COVID-19 смертей, а также появлением нового варианта "омикрон" в Польше ужесточают действующие ограничения.
Сегодня, 20:2272
Первый гололед новой зимы ждут в Киеве
Первый гололед новой зимы ждут в Киеве
В Департаменте муниципальной безопасности Киева напомнили водителям и пешеходам, что делать при гололеде.
Сегодня, 20:2051
Ультраправый Карась пририсовал Меркель усы Гитлера и собирается "благодарить" Германию за Северный поток-2
Ультраправый Карась пририсовал Меркель усы Гитлера и собирается "благодарить" Германию за Северный поток-2
Киевские ультраправые под руководством Евгения Карася собираются в эту пятницу, 10 декабря, идти под посольство Германии, чтобы "поблагодарить" Берлин за якобы разрешение работы "Северного потока-2".
Сегодня, 17:1790
Почему кондитеры повышают цены на конфеты
Почему кондитеры повышают цены на конфеты
В канун новогодних праздников у кондитеров закончился шоколад.
Сегодня, 17:1386
Законопроекты о повышении безопасности на дорогах анонсировал после аварии под Черниговом Монастырский
Законопроекты о повышении безопасности на дорогах анонсировал после аварии под Черниговом Монастырский
На фоне страшной аварии, которая произошла в Черниговской области и унесла жизнь 13 человек, Министерство внутренних дел готовит законопроекты о повышении безопасности транспорта на дорогах.
Сегодня, 17:1193
Причину масштабного ДТП под Черниговом назвал Монастырский
Причину масштабного ДТП под Черниговом назвал Монастырский
Министр внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский выразил соболезнования родственникам погибших в сегодняшнем смертельном ДТП под Черниговом и заявил, что трагедия произошла по причине нарушения водителем грузовика ПДД.
Сегодня, 17:10101
7 Днів