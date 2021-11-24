Ультраправый Карась пририсовал Меркель усы Гитлера и собирается "благодарить" Германию за Северный поток-2

Киевские ультраправые под руководством Евгения Карася собираются в эту пятницу, 10 декабря, идти под посольство Германии, чтобы "поблагодарить" Берлин за якобы разрешение работы "Северного потока-2".

Кроме того, они обвиняют ФРГ в том, что они "поддерживают леворадикальных террористов и наркоторговлю в киевском клубе К41".

Об этом стало известно из поста Евгения Карася в Facebook.

В анонсе он прикрепил Ангеле Меркель усы как у Адольфа Гитлера, а президенту РФ Владимиру Путину - усы как у Сталина, а на фоне разместил текст договора о ненападении между Германией и Советским союзом.