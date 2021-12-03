Первый гололед новой зимы ждут в Киеве

В Департаменте муниципальной безопасности Киева напомнили водителям и пешеходам, что делать при гололеде.
Об этом сообщает сайт Киевского городского совета во вторник, 7 декабря.
Жителей Киева предупредили, что скользко будет с вечера 7 декабря и весь день 8 декабря.
По прогнозу синоптиков, в столице в среду, 8 декабря, будет мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0...-2 градуса.
При такой погоде водителям рекомендуют:
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нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
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при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
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не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
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в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным снегопадом и гололедом на дорогах не рекомендуется использовать автомобили с летними шинами.
Пешеходы тоже оказываются в опасности. Им рекомендуют надевать удобную обувь и поменьше выходить из дома. Пешеходам дают следующие советы:
- ходить следует не спеша, слегка расслабив ноги и немного согнув их в коленях, наступать следует на всю подошву;
- не держать руки в карманах - это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивание руками в такт ходьбы позволяет лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед следует попробовать быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- следует быть внимательным и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- пешеходам необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.