Польша вводит жесткие ковид-ограничения

В связи с большим количеством заражений коронавирусом, связанных с COVID-19 смертей, а также появлением нового варианта "омикрон" в Польше ужесточают действующие ограничения.

Об этом 7 декабря объявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Список новых ограничений приводит издание WProst. В нем есть пункт, касающийся граждан Украины.

По словам министра, сейчас нет признаков снижения числа новых коронавирусных инфекций, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения. Поэтому власти решились на следующие меры.

С 1 марта правительство вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для трех профессиональных групп: медицинских работников, учителей и работников силовых структур.

С 15 декабря тесты на COVID-19 станут обязательными для домохозяйств, где выявлены инфицированные, в том числе для вакцинированных жителей.

С 15 декабря количество людей, которые могут появляться в церквях, ресторанах, отелях, культурных объектах, а также на спортивных сооружениях (бассейны и аквапарки), будет сокращено с текущих 50% до 30%. В это число не входят вакцинированные.

Студенты перейдут на дистанционное обучение за несколько дней до Рождества. Дистанционное обучение продлится с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. После этой даты студенты должны вернуться на дневную форму обучения.

С 15 декабря в общественном транспорте или поездах должно быть занято 75 процентов мест.

С 15 декабря все приезжающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы.

на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы. С 15 декабря будут закрыты дискотеки, клубы и места для танцев.

31 декабря и 1 января 2022 года в закрытых помещениях могут находиться максимум 100 человек. Вакцинированные в этот лимит не входят.

Кроме того, в тренажерных залах и фитнес-клубах, музеях и галереях сможет находиться один человек на 15 кв. м. Те же ограничения распространяются на ярмарки, выставки, конференции и конгрессы, а также магазины.