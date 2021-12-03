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Польша вводит жесткие ковид-ограничения

В связи с большим количеством заражений коронавирусом, связанных с COVID-19 смертей, а также появлением нового варианта "омикрон" в Польше ужесточают действующие ограничения.

Об этом 7 декабря объявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Список новых ограничений приводит издание WProst. В нем есть пункт, касающийся граждан Украины.

По словам министра, сейчас нет признаков снижения числа новых коронавирусных инфекций, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения. Поэтому власти решились на следующие меры.

  • С 1 марта правительство вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для трех профессиональных групп: медицинских работников, учителей и работников силовых структур.
  • С 15 декабря тесты на COVID-19 станут обязательными для домохозяйств, где выявлены инфицированные, в том числе для вакцинированных жителей.
  • С 15 декабря количество людей, которые могут появляться в церквях, ресторанах, отелях, культурных объектах, а также на спортивных сооружениях (бассейны и аквапарки), будет сокращено с текущих 50% до 30%. В это число не входят вакцинированные.
  • Студенты перейдут на дистанционное обучение за несколько дней до Рождества. Дистанционное обучение продлится с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. После этой даты студенты должны вернуться на дневную форму обучения.
  • С 15 декабря в общественном транспорте или поездах должно быть занято 75 процентов мест.
  • С 15 декабря все приезжающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы.
  • С 15 декабря будут закрыты дискотеки, клубы и места для танцев.
  • 31 декабря и 1 января 2022 года в закрытых помещениях могут находиться максимум 100 человек. Вакцинированные в этот лимит не входят.

Кроме того, в тренажерных залах и фитнес-клубах, музеях и галереях сможет находиться один человек на 15 кв. м. Те же ограничения распространяются на ярмарки, выставки, конференции и конгрессы, а также магазины.

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Теги: news, новости, Украина, Польша, ковид, ограничения, 7dniv, 7dnivinfo  
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