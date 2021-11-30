Сроки начала новой вспышки коронавируса в Украине спрогнозировали эксперты

В последнее время в Украине стабилизируются коронавирусные показатели.

По прогнозам экспертов, смертность от Covid-19 в нашей стране продолжит снижаться до конца текущего года. А уже в начале 2022-го есть риск повторной вспышки коронавируса.

Об этом шла речь на брифинге руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко, видео обнародовано в Facebook.

"До конца года ожидаем продолжение снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года мы продолжаем ожидать риск повторной вспышки, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где мы видим тренд переброски вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше росла", - заявил Ганиченко.

Наибольший риск повторной вспышки, по прогнозу KSE, ожидается в начале 2022 года.