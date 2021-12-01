Двое военнослужащих в Германии погибли на учениях в аварии с танком и внедорожником

Во вторник, 7 декабря, в Германии на одном из военных полигонов во время учений боевой танк столкнулся с внедорожником. В результате погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Инцидент случился на военном полигоне в Бергене в Нижней Саксонии. Во время маневра один из боевых танков столкнулся с военным внедорожником. В результате ЧП два человека получили смертельные травмы.

Сейчас ответственные органы выясняют все обстоятельства и детали происшествия. В Министерстве обороны ФРГ в связи с инцидентом заявили, что находятся "в глубокой скорби": "Мы сочувствуем погибшим, а также находящимся на месте военным".

По информации журналистов, на военном полигоне в Бергене в основном тренируются на танках "Леопард", масса которых около 60 тонн.