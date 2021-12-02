Оборонный бюджет на 2022 год, из которого исключили санкции против СП-2 одобрила палата представителей США

Палата представителей американского Конгресса одобрила проект оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, из которого исключили санкции против "Северного потока - 2", 35 россиян и покупки долгов.

Об этом сообщает издание The Hill.

В поддержку законопроекта проголосовали 363 конгрессмена, 70 отдали свои голоса против. Теперь документ должен утвердить Сенат, после этого он отправится на подпись президенту США.

Общий размер компромиссного варианта оборонного бюджета составит $768,2 млрд.

Американские конгрессмены включили в проект оборонного бюджета США положения, который предусматривают противодействие РФ и КНР.

В законопроект включены $300 млн, который будут использованы в обеспечении безопасности Украины, в частности, на поддержку украинских Вооруженных сил.

Еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

Что касается Китая, то законопроектом санкционировано выделение $7,1 млрд на Тихоокеанскую инициативу сдерживания и поддержку обороны Тайваня, а также запрет на закупки продукции китайского Синьцзяна.

Законопроект затрагивает широкий круг вопросов, волнующих правительство. "Он предусматривает создание независимой комиссии для изучения 20-летней деятельности США в Афганистане", - пишут зарубежные СМИ.