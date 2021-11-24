 

Расследование, как на "Миротворец" попали личные данные девочки из Луганска начала Киберполиция

События Сегодня, 11:5019
Расследование, как на "Миротворец" попали личные данные девочки из Луганска начала Киберполиция

Украинская киберполиция начала досудебное расследование в отношении сайта "Миротворец" после обращения омбудсмена Людмилы Денисова с просьбой разобраться, как на сайт попала 12-летняя девочка из Луганска Фаина Савенкова.

Об этом в киберполиции рассказали в ответ на запрос "Суспильного".

Как сообщили в киберполиции, сейчас правоохранители из этой структуры проводят расследование по статье 182 Уголовного кодекса Украины - "нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ареста до шести месяцев или лишение либо ограничение свободы до пяти лет.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Миротворец, Киберполиция, данные, девочка, Луганск, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Мужчина в Киеве убегал от полиции на мопеде и напал на патрульного, когда его догнали
Мужчина в Киеве убегал от полиции на мопеде и напал на патрульного, когда его догнали
24-ноя-2021, 09:58
Под Харьковом родители сломали приемной дочери ключицу. Остальных семерых детей бьют битами
Под Харьковом родители сломали приемной дочери ключицу. Остальных семерых детей бьют битами
7-ноя-2021, 14:17
21-летнего разработчика фиктивной
21-летнего разработчика фиктивной "Дии" задержала киберполиция
27-окт-2021, 13:33
Как 12-летнюю девочку из Луганска внесли на
Как 12-летнюю девочку из Луганска внесли на "Миротворец"
20-окт-2021, 18:07
Пожилой мужчина в Донецкой области пытался сжечь живьем двух соседок
Пожилой мужчина в Донецкой области пытался сжечь живьем двух соседок
17-окт-2021, 11:19

Последние новости

11:56
События
Пациент заявил, что его избили пьяные врачи в киевской больнице. Врачи говорят, что это на них напали
11:53
Политика
Новым канцлером Германии стал лидер Социал-демократической партии Шольц
11:52
Политика
Расширение военной помощи Украине в случае нападения России пообещали в США
11:50
События
Расследование, как на "Миротворец" попали личные данные девочки из Луганска начала Киберполиция
09:51
Политика
О чем договорились Путин и Байден
09:46
События
Оборонный бюджет на 2022 год, из которого исключили санкции против СП-2 одобрила палата представителей США
09:44
События
Двое военнослужащих в Германии погибли на учениях в аварии с танком и внедорожником
09:41
События
Сроки начала новой вспышки коронавируса в Украине спрогнозировали эксперты
09:38
События
Вслед за США Австралия официально объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
09:36
События
О состоянии выживших в страшном ДТП под Черниговом пассажиров микроавтобуса рассказали врачи
09:33
Политика
"Зраду" после отмены санкций против "Северного потока - 2" резкими заявлениями ретуширует Вашингтон
09:31
Политика
Макрон собрался обсудить ситуацию на востоке Украины с Зеленским и Путиным
09:29
Политика
Из-за проблем со слухом у бывшего судьи перенесли суд по делу Чауса
09:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 декабря 2021
Вчера, 2021-12-07
20:22
События
Польша вводит жесткие ковид-ограничения
20:20
События
Первый гололед новой зимы ждут в Киеве
17:22
Политика
Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма
17:17
События
Ультраправый Карась пририсовал Меркель усы Гитлера и собирается "благодарить" Германию за Северный поток-2
17:13
События
Почему кондитеры повышают цены на конфеты
17:11
События
Законопроекты о повышении безопасности на дорогах анонсировал после аварии под Черниговом Монастырский

Новости ТОП-7

Что думают украинские военные о положении в армии, в стране и на линии фронта4907
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20211210
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 2021948
В школе Одессы учитель силой потащил ученика к директору. В горсовете ему сказали "выйти из профессии"442
Глава Мюнхенской конференции считает, что Украину лучше не принимать в НАТО385
Возможность поставок угля Киеву отвергли в "ДНР"330
Переговоры с талибами о возобновлении доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане ведет Китай325

Досуг

Лучший строительный магазин в Киеве “Partner.UA”
Лучший строительный магазин в Киеве “Partner.UA”
Если необходимо приобрести инструменты и материалы для проведения капитального ремонта, строительства или просто для обустройства территории, необходимо посетить строительный магазин “Partner.UA”.
Сегодня, 11:1144
Основные причины поломки техники CASE
Основные причины поломки техники CASE
Продукция американской компании CASE включает разнообразные модели экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и грейдеров. Из-за значительных нагрузок на рабочие механизмы в течение длительного периода времени техника CASE может выйти из строя и требовать ремонта.
Сегодня, 11:0863
Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Роль витаминов и БАДов поддержании здоровья и активного долголетия. Пробиотики и пребиотики: укрепление иммунитета и здоровья ЖКТ. Медицинское питание и формирование генетического потенциала.
Вчера, 18:02109
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Какую продукцию предлагает интернет-магазин "Френч Шоп". Почему стоит обращаться именно в эту компанию.
Вчера, 12:51125
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Барабанные сепараторы входят в зерноочистительный комплекс оборудования современного зернозаготовительного предприятия. Машина предназначена для очистки (предварительной, первичной, вторичной) сырья, а также для его сортировки по важным техническим показателям (массе, форме).
Вчера, 12:48127
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие девайсы уже давно стали незаменимой частью жизни современного человека. Высокий спрос на подобные устройства стимулирует многочисленных производителей каждый год выпускать все новые и новые модели. Одним из лидеров сегмента по праву считается американская
Вчера, 12:47117

События

Пациент заявил, что его избили пьяные врачи в киевской больнице. Врачи говорят, что это на них напали
Пациент заявил, что его избили пьяные врачи в киевской больнице. Врачи говорят, что это на них напали
В одной из столичных больниц разгорается скандал. Пациент недавно написал заявление в полицию об избиении его медперсоналом учреждения. Однако врачи выставляют его нападавшим, а себя - жертвами.
Сегодня, 11:5624
Расследование, как на "Миротворец" попали личные данные девочки из Луганска начала Киберполиция
Расследование, как на "Миротворец" попали личные данные девочки из Луганска начала Киберполиция
Украинская киберполиция начала досудебное расследование в отношении сайта "Миротворец" после обращения омбудсмена Людмилы Денисова с просьбой разобраться, как на сайт попала 12-летняя девочка из Луганска Фаина Савенкова. 
Сегодня, 11:5028
Оборонный бюджет на 2022 год, из которого исключили санкции против СП-2 одобрила палата представителей США
Оборонный бюджет на 2022 год, из которого исключили санкции против СП-2 одобрила палата представителей США
Палата представителей американского Конгресса одобрила проект оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, из которого исключили санкции против "Северного потока - 2", 35 россиян и покупки долгов. 
Сегодня, 09:4684
Двое военнослужащих в Германии погибли на учениях в аварии с танком и внедорожником
Двое военнослужащих в Германии погибли на учениях в аварии с танком и внедорожником
Во вторник, 7 декабря, в Германии на одном из военных полигонов во время учений боевой танк столкнулся с внедорожником.
Сегодня, 09:4476
Сроки начала новой вспышки коронавируса в Украине спрогнозировали эксперты
Сроки начала новой вспышки коронавируса в Украине спрогнозировали эксперты
В последнее время в Украине стабилизируются коронавирусные показатели.
Сегодня, 09:4192
Вслед за США Австралия официально объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Вслед за США Австралия официально объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Австралия вслед за США официально озвучила решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. 
Сегодня, 09:3878
7 Днів