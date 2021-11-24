Расследование, как на "Миротворец" попали личные данные девочки из Луганска начала Киберполиция

Украинская киберполиция начала досудебное расследование в отношении сайта "Миротворец" после обращения омбудсмена Людмилы Денисова с просьбой разобраться, как на сайт попала 12-летняя девочка из Луганска Фаина Савенкова.

Об этом в киберполиции рассказали в ответ на запрос "Суспильного".

Как сообщили в киберполиции, сейчас правоохранители из этой структуры проводят расследование по статье 182 Уголовного кодекса Украины - "нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ареста до шести месяцев или лишение либо ограничение свободы до пяти лет.