Решение вводить украинцам третью дозу вакцины от коронавируса приняли в Минздраве

В Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса некоторым категориям населения.

В частности, ее получат перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире "1+1".

"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.

Также он уточнил, кто получит бустерную дозу вакцины:

получающие гормональную терапию

перенесшие трансплантацию

ВИЧ-инфицированные

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета", - отметил Кузин.

По его словам, бустерную дозу начнут рекомендовать не ранее, чем с середины, или конца января следующего года.