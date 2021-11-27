Решение вводить украинцам третью дозу вакцины от коронавируса приняли в Минздраве

В Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса некоторым категориям населения.
В частности, ее получат перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире "1+1".
"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.
Также он уточнил, кто получит бустерную дозу вакцины:
- получающие гормональную терапию
- перенесшие трансплантацию
- ВИЧ-инфицированные
"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета", - отметил Кузин.
По его словам, бустерную дозу начнут рекомендовать не ранее, чем с середины, или конца января следующего года.