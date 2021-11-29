О невозможности воссоздания СССР заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, о том что "Путин хочет воссоздать СССР", заявил, что это невозможно в современных реалиях.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

Ранее Виктория Нуланд заявила об опасениях Соединенных Штатов Америки о том, что Россия может стремиться к воссозданию СССР.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли такие планы у президента и насколько интеграция, которая сейчас происходит в рамках СНГ, может напоминать воссоздание СССР, пресс-секретарь президента РФ заявил:

"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно".