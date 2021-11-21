 

Секс до брака не самым серьезным грехом посчитал папа Римский Франциск

События Сегодня, 17:2754
Секс до брака не самым серьезным грехом посчитал папа Римский Франциск

Глава католической церкви папа Франциск не считает секс вне брака "самым серьезным" грехом. Об этом понтифик сообщил журналистам во время брифинга, возвращаясь из поездки в Грецию, пишет Independent.

По мнению Франциска, самыми тяжелыми являются дерзость и ненависть.

"Грехи тела не самые серьезные", - сказал папа Римский во время встречи с журналистами.

Также глава католической церкви прокомментировал скандал, связанный архиепископом Парижа Мишелем Опети, который вынужден был подать в отставку после того, как французский журнал сообщил об его интимных отношениях с женщиной. Традиционно архиепископы и высшие члены Католической Церкви не имеют права венчаться и подразумевается, что они воздерживаются и от секса.

Принявший отставку архиепископа Франциск заявил, что "это была ошибка с его стороны, нарушение шестой заповеди, но не полное".

По словам Франциска, шестая заповедь говорит "не прелюбодействуй", она касается людей, занимающихся сексом вне брака. Но папа предположил, что это может касаться священников, не соблюдающих целибат (безбрачие).

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Папа, Римский, Франциск, секс, до_брака, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Путин объявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса и сразу назвал препарат
Путин объявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса и сразу назвал препарат
21-ноя-2021, 20:53
Лавров заявил, что принятие закона о переходном периоде будет означать выход Киева из Минских соглашений
Лавров заявил, что принятие закона о переходном периоде будет означать выход Киева из Минских соглашений
13-ноя-2021, 09:57
О вреде для экологии секса на пляже заявили испанские ученые
О вреде для экологии секса на пляже заявили испанские ученые
11-ноя-2021, 10:33
В Рим на G20 прибыл Джо Байден
В Рим на G20 прибыл Джо Байден
29-окт-2021, 10:29
У госпитализированного президента Чехии серьезные проблемы с печенью
У госпитализированного президента Чехии серьезные проблемы с печенью
14-окт-2021, 10:53

Последние новости

17:30
Политика
Что прописано в законе про особый экономический статус Донбасса
17:28
События
Из-за Омикрона в Великобритании хотят ввести паспорта вакцинации и отравить работников на удаленку
17:27
События
Секс до брака не самым серьезным грехом посчитал папа Римский Франциск
17:25
Политика
Затраты на вооружение ВСУ в шесть раз захотел увеличить Резников
15:10
Политика
Кто такая Бриджит Бринк, которую хотят назначить новым послом США в Украине
15:09
Политика
Присоединение США к Нормандскому формату допустили в МИД РФ
15:07
Политика
Песков заявил что Путин и Байден не обсуждали "Северный поток - 2"
15:04
События
Планку в $1200 превысила цена на газ в Европе
15:00
События
О невозможности воссоздания СССР заявили в Кремле
14:27
События
Решение вводить украинцам третью дозу вакцины от коронавируса приняли в Минздраве
14:25
Политика
Экономическую бессмысленность санкций СНБО против контрабандистов признал Минфин
11:56
События
Пациент заявил, что его избили пьяные врачи в киевской больнице. Врачи говорят, что это на них напали
11:53
Политика
Новым канцлером Германии стал лидер Социал-демократической партии Шольц
11:52
Политика
Расширение военной помощи Украине в случае нападения России пообещали в США
11:50
События
Расследование, как на "Миротворец" попали личные данные девочки из Луганска начала Киберполиция
09:51
Политика
О чем договорились Путин и Байден
09:46
События
Оборонный бюджет на 2022 год, из которого исключили санкции против СП-2 одобрила палата представителей США
09:44
События
Двое военнослужащих в Германии погибли на учениях в аварии с танком и внедорожником
09:41
События
Сроки начала новой вспышки коронавируса в Украине спрогнозировали эксперты
09:38
События
Вслед за США Австралия официально объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Новости ТОП-7

Что думают украинские военные о положении в армии, в стране и на линии фронта6060
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20211236
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 20211001
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 декабря 2021915
Глава Мюнхенской конференции считает, что Украину лучше не принимать в НАТО419
Переговоры с талибами о возобновлении доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане ведет Китай333
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек326

Досуг

Лучший строительный магазин в Киеве “Partner.UA”
Лучший строительный магазин в Киеве “Partner.UA”
Если необходимо приобрести инструменты и материалы для проведения капитального ремонта, строительства или просто для обустройства территории, необходимо посетить строительный магазин “Partner.UA”.
Сегодня, 11:1182
Основные причины поломки техники CASE
Основные причины поломки техники CASE
Продукция американской компании CASE включает разнообразные модели экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и грейдеров. Из-за значительных нагрузок на рабочие механизмы в течение длительного периода времени техника CASE может выйти из строя и требовать ремонта.
Сегодня, 11:0897
Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье
Роль витаминов и БАДов поддержании здоровья и активного долголетия. Пробиотики и пребиотики: укрепление иммунитета и здоровья ЖКТ. Медицинское питание и формирование генетического потенциала.
Вчера, 18:02130
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Какую продукцию предлагает интернет-магазин "Френч Шоп". Почему стоит обращаться именно в эту компанию.
Вчера, 12:51143
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Барабанные сепараторы входят в зерноочистительный комплекс оборудования современного зернозаготовительного предприятия. Машина предназначена для очистки (предварительной, первичной, вторичной) сырья, а также для его сортировки по важным техническим показателям (массе, форме).
Вчера, 12:48142
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие девайсы уже давно стали незаменимой частью жизни современного человека. Высокий спрос на подобные устройства стимулирует многочисленных производителей каждый год выпускать все новые и новые модели. Одним из лидеров сегмента по праву считается американская
Вчера, 12:47129

События

Из-за Омикрона в Великобритании хотят ввести паспорта вакцинации и отравить работников на удаленку
Из-за Омикрона в Великобритании хотят ввести паспорта вакцинации и отравить работников на удаленку
В Великобритании, где в ноябре обнаружили новый штамм коронавируса "омикрон", могут ввести новые карантинные ограничения.
Сегодня, 17:2854
Секс до брака не самым серьезным грехом посчитал папа Римский Франциск
Секс до брака не самым серьезным грехом посчитал папа Римский Франциск
Глава католической церкви папа Франциск не считает секс вне брака "самым серьезным" грехом. Об этом понтифик сообщил журналистам во время брифинга, возвращаясь из поездки в Грецию, пишет Independent.
Сегодня, 17:2757
Планку в $1200 превысила цена на газ в Европе
Планку в $1200 превысила цена на газ в Европе
В среду, 8 декабря, цена газа в Европе снова поползла вверх и превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров на фоне угроз США в отношении российского газопровода "Северный поток -2".
Сегодня, 15:04100
О невозможности воссоздания СССР заявили в Кремле
О невозможности воссоздания СССР заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, о том что "Путин хочет воссоздать СССР", заявил, что это невозможно в современных реалиях.
Сегодня, 15:00113
Решение вводить украинцам третью дозу вакцины от коронавируса приняли в Минздраве
Решение вводить украинцам третью дозу вакцины от коронавируса приняли в Минздраве
В Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса некоторым категориям населения.
Сегодня, 14:27110
Пациент заявил, что его избили пьяные врачи в киевской больнице. Врачи говорят, что это на них напали
Пациент заявил, что его избили пьяные врачи в киевской больнице. Врачи говорят, что это на них напали
В одной из столичных больниц разгорается скандал. Пациент недавно написал заявление в полицию об избиении его медперсоналом учреждения. Однако врачи выставляют его нападавшим, а себя - жертвами.
Сегодня, 11:56146
7 Днів