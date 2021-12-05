Задушившая ребенка харьковчанка объяснила свой поступок фразой "никто не мог бы позаботиться о нем, как я"

36-летняя харьковчанка, которая задушила своего двухлетнего сына и выпрыгнула из окна четвертого этажа, рассказала о следователям о причинах своего поступка.

По словам спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, медики выявили у этой женщины тяжелое заболевание, связанное с иммунодефицитом. Об этом сообщает "Ньюсрум".

"Женщина решила совершить самоубийство и убить ребенка, поскольку, по ее словам, никто не смог бы заботиться о ее ребенке так же, как она", - сообщил спикер прокуратуры.

По данным правоохранителей, 66-летний отец женщины находился дома, но он не слышал, что происходило ночью.

Радом с телом малыша следователи обнаружили пояс от халата. Правоохранители собирают на месте трагедии материалы для экспертизы, которая установит, кто на самом деле убил ребенка.

По предварительной информации, 36-летняя харьковчанка не состоит на психиатрическом учете, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В результате прыжка из окна четвертого женщина получила перелом таза, множественные переломы ребер и ушибы, ей уже сделали несколько операций. Медики пока не разрешают правоохранителям провести допрос пострадавшей.