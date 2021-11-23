На окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной надеются в МИД России

В Кремле рассчитывают, что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" будет окончена в запланированный срок, то есть весной 2022 года.

Об этом исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий рассказал "РИА Новости".

"По "Северному потоку 2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию", - заявил Красницкий.

Однако он уточнил, что чем тщательнее проведет сертификацию Германия, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.