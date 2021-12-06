Почему в мире заговорили, что штамм "Омикрон" положит конец пандемии

Омикрон-штамм коронавируса может оказаться не только доминирующим в мире, но и менее опасным, чем его предшественник - Дельта.

По крайней мере, несмотря на то, что этот штамм уже в четырех десятках стран, ни одной смерти от него в мире еще не выявлено, сообщает ВОЗ.

Кроме того, пошли известия о способности омикрон-штамма протекать в более легкой форме. Хотя он и более заразен, чем предыдущие версии коронавируса.

Некоторые ученые уже говорят, что последняя мутация ковида может стать началом конца пандемии. И что коронавирус вошел в стадию, когда он все более "сживается" с человеческим организмом и становится менее опасным для него.

Так ли это - разбиралась "Страна".

Симптомы - более легкие

"Омикрон" - это вирус, у которого нашли более тридцати новых мутаций. И, хотя этот штамм всё еще мало изучен специалистами, в мире уже фиксируют, что "Омикрон" переносится в более легкой форме, чем ранние варианты ковида. И больше напоминает простуду.

Вот его симптомы, которые фиксируются разными странами и организациями:

головная боль, усталость и потеря аппетита

сухой кашель

лихорадка или ночная потливость

боли в теле

у 15% детей может возникать необычная сыпь (это выяснили британские медики)

практически нет потери или изменения обоняния, непрерывного кашля и высокой температуры

нет необходимости подключать пациентов к кислородным аппаратам

Еще один важный аспект: коронавирусом стали чаще болеть дети и молодые люди до 40 лет - как, собственно, и простудой.

Новый симптом - если при инфицировании прежними вариантами коронавируса проходило 10 дней от момента заражения до пневмонии, то сейчас этот период сократился до 3-5 дней. То есть вирус быстрее опускается в легкие, заявили в российском исследовательском центре "Вектор".

Но пока непонятно, так ли это плохо.

Ковид раньше критиковали за то, что у него сравнительно длительный период легких симптомов, когда человек не обращается к врачу, но уже болеет и заразен. При "Омикроне" же диагностировать заболевание и изолировать пациента от здоровых людей станут быстрее.

Более заразен, но менее смертелен

По состоянию на 7 декабря Омикрон подтвердили в 57 странах, включая соседние с Украиной Россию и Румынию.

Но если взять государства, где он уже окончательно вытеснил предыдущий штамм "Дельта" (а это в основном Африка) то там нет роста смертности. В целом по континенту она даже упала на 13%.

Сайт Worldometers показывает, что в Южной Африке заболеваемость резко выросла с конца ноября - то есть, когда "Омикрон" был обнаружен. Она доросла до весеннего максимума, хотя до этого была на самом низком уровне за всю пандемию.

При этом смертность осталась на том же уровне и практически не росла с октября. Что подтверждает теорию о высокой заразности и низкой смертности "Омикрона".

То же самое происходит и в других африканских странах.

Ботсвана - 69 случаев заражения фиксируют 6 декабря и 97 случаев было 15 ноября. Смертность нулевая и сейчас и 14 ноября.

Эсватини - 244 случаев заражения по состоянию на 7 декабря и 2-3 случая 15 ноября. Смертность сейчас нулевая, в середине ноября фиксировали в среднем одну смерть в 7 дней.

Зимбабве - средний уровень заражения на сегодня - 1 572 случаев вместо 34 случаев 14 ноября. Среднесуточная смертность за неделю - 1 вместо 2, которые фиксировались 14 ноября.

Мозамбик - сейчас фиксируют 82 случая заражения вместо 9 случаев 15 ноября. Смертность держится на нуле с середины ноября.

Намибия - среднесуточное число заражений на сегодня - 122 случая. 14 ноября фиксировали всего 32 случая. Среднесуточная смертность с 14 ноября - 0.

Лесото - новых случаев 8, а в середине ноября фиксировали 1. С середины ноября среднесуточная смертность - 0.

То есть по смертности этот вирус пока себя в негативном свете не проявляет. Поэтому в мире все чаще звучат заявления, что новый штамм может положить конец пандемии.

"Омикрон будет работать как вакцина"

Еще в ноябре специалисты предполагали, что огромное количество мутаций сделает штамм неустойчивым. И сегодня это вроде бы подтверждается.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что Омикрон может быть менее опасен, чем Дельта. И поэтому Белый дом рассматривает возможность отменить ограничения на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.

"Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли [этот штамм] менее серьезным, чем "Дельта", и действительно ли он не вызывает серьезных осложнений", - заявил Фаучи.

По словам главного американского инфекциониста, на это потребуется еще несколько недель.

Аналогичные сигналы идут из России, где недавно подтвердили "Омикрон" у двух туристов. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров связал легкую переносимость омикрон-штамма с концом пандемии.

По его словам, совсем скоро коронавирус можно будет отнести к числу обычных сезонных болезней.

"Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом станет более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций", - заявил российский инфекционист.

Другие специалисты тоже начинают говорить о "начале конца" пандемии.

"Недавно выявленный штамм "омикрон", вероятно, может стать последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать", - предположила Людмила Ратникова, завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского медуниверситета в Челябинске.

Даже президент России Путин на днях назвал "Омикрон" "живой вакцинацией", хотя и предложил "не забегать вперед".

В то же время сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупреждает, что пока рано говорить о низком уровне смертности от омикрона, поскольку выводы ВОЗ сделаны на после изучения нескольких сотен людей. И вирус-мутант еще может неприятно удивить человечество.

Также пока играет против "спасительности" Омикрона политика государств, которые ввиду появления нового штамма лишь усиливают ограничения. В мире сейчас идет новая волна карантинных ужесточений, и Украина исключением не стала: здесь все сильнее закручивают гайки по вакцинации.

То есть, власти большинства стран пока далеко не так оптимистичны, как ученые. И с опаской ждут новой волны заражений от "Омикрона". И лишь когда им переболеют миллионы людей, можно будет делать уже однозначные выводы.